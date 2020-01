El presidente murciano reconoce que no tiene constancia de denuncias de padres por contenidos educativos

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido este martes la aplicación del veto parental en las escuelas de la Comunidad que, ha recordado, funciona desde el comienzo de este curso. Sin embargo, el dirigente murciano ha reconocido que esta medida no está basada en denuncias previas por parte de los padres de los alumnos.

Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a la Cadena SER. López Miras ha reconocido que no tiene constancia de que se hayan producido estas denuncias ni que se haya producido "adoctrinamiento" en las aulas de la Región de Murcia. "Ahora no sabría decirle, que a mí me conste no hay ninguna denuncia", ha asegurado.

En todo momento, López Miras ha intentado desvincular esta medida de las exigencias de Vox. El partido de extrema derecha es un apoyo necesario para el Gobierno de PP y Ciudadanos en la Región, que ha hecho bandera de esta medida e, incluso, lo ha situado en el primer punto del acuerdo presupuestario. "Fue mi compromiso en la campaña electoral", ha asegurado el presidente murciano: "garantizar la libertad de padres y madres para elegir la educación de los hijos".

Ante la ausencia de denuncias que justifiquen la implantación de este veto parental –López Miras lo llama "autorización familiar"– el presidente de Murcia ha asegurado que es "importante" que "los padres participen en este tipo de actividades porque les otorga mayor libertad" al elegir la educación de los padres. "Ni siquiera sé si esto es el pin parental que propone un partido político", ha señalado.

El presidente de Murcia ha ligado este debate sobre la medida que se aplica en la Comunidad con "una cortina de humo" que utiliza el Gobierno central para "ocultar" cuestiones que le afectan, como, ha señalado, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. "Es para tapar el pin judicial de Pedro Sánchez que quiere controlar el poder judicial", ha asegurado.

López Miras ha descartado retirar la instrucción a las escuelas murcianas, como le ha solicitado el Gobierno central en un requerimiento, anunciado por la ministra de Educación, Isabel Celáa, el pasado viernes. "La libertad de los padres es innegociable y lo vamos a defender ante quien sea", ha subrayado.