Dudas y críticas ante la "priorización" de la Consejería Salud de ocho grandes puntos de vacunación en la Región: "Es incomprensible"

La evidente complejidad del proceso de vacunación en la Región de Murcia ha desatado esta última semana una serie de controversias e incertidumbres entre los alcaldes de algunos municipios y la propia Consejería de Salud. La cuestión es que, el pasado jueves, el consejero Juan José Pedreño anunció en una rueda de prensa la "priorización" de ocho grandes pabellones ubicados en siete municipios, dejando de lado así, al menos durante las próximas semanas, a la mayoría de centros municipales de vacunación que llevaban operando desde el inicio de la campaña.

El cambio de estrategia suscitó una problemática que varios alcaldes no tardaron en cuestionar y criticar. En Molina de Segura, hace una semana, los habitantes que recibían el SMS con la fecha y la hora de su turno para la inyección debían acudir al pabellón uno de la Ciudad Deportiva El Romeral. Tras la decisión de Salud del jueves, los mensajes continúan llegando, pero ahora remiten a los pacientes al centro comercial Atalayas, o al estadio Nueva Condomina, ambos situados en Murcia. "Estamos indignados", cuenta a este medio su alcalde, Eliseo García Cantó, "porque hay problemas notables de movilidad, dado que la conexión interurbana de Molina y Murcia es muy pobre. Son personas mayores las que se tienen que vacunar, y muchos dependen de sus hijos para acudir a los centros donde les citan".

El primer edil también hace referencia a habitantes de otros municipios colindantes a Molina, como Las Torres de Cotillas o Lorquí, que, para él, "teniendo Molina recursos suficientes para acoger su vacunación, no tiene ningún sentido que se tengan que desplazar a Murcia". "Tener que ir a Murcia va a provocar que la gente no se vacune porque no puede desplazarse, y va a ralentizar todavía más el proceso de inmunización, cuando la Región ya es de las últimas del país", critica García Cantó.

Molina de Segura es el cuarto municipio de la Región de Murcia con más población, pues posee en torno a 73.000 habitantes. "Si queremos salir de esta situación de pandemia lo antes posible, la decisión de la Consejería me parece desafortunada", añade el alcalde, que asegura que el consejero no le ha consultado en momento alguno, ni le ha preguntado si Molina podría mejorar el proceso, ni siquiera si estaría dispuesta a proporcionar autobuses para desplazar a la gente. "Pero hay casos peores que el de Molina", argumenta Cantó: "no puede ser, por ejemplo, que en Águilas tengan que viajar hasta Lorca para vacunarse".

El pabellón multiusos del municipio costero de Águilas acogió la semana pasada a 2.500 personas en el punto de vacunación masiva que se instaló en su interior. Pero esta semana todo ha cambiado. "Ha sido una sorpresa", afirma en declaraciones a este medio la alcaldesa, María del Carmen Moreno, "sobre todo porque desde Salud me aseguraron que iban a continuar vacunando allí. Pero no. Me puse en contacto con varias personas de la Consejería, y Jaime Pérez me trasladó que se iba a priorizar a siete municipios, entre ellos Lorca".

Los problemas de desplazamiento que ya acarrean en Molina de Segura son idénticos en Águilas. "La franja de edad que ahora está vacunándose es de 70 a 74 años, y el transporte público Águilas-Lorca es muy deficiente", asegura la alcaldesa, que matiza un agravante extra: el punto de vacunación de Lorca está a "70 kilómetros ida y vuelta" de Águilas, lo cual dificulta aún más el proceso. "Hablé con el secretario general de la Consejería, porque el consejero no me quiso recibir. Me dijo que no podía ser que personas mayores tuvieran que acudir a Lorca para vacunarse, pero resulta sí, porque familiares míos ya han ido", explica Moreno.

Ambos primeros ediles son los que más reivindicaciones en favor de sus centros de vacunación municipales han hecho desde que el jueves se conoció la noticia del cambio de estrategia. Los dos, junto con todos los alcaldes socialistas de la Región, firmaron una nota común el mismo jueves en la que acusaban al Gobierno regional de "maltrato" a sus localidades. "Quiero pensar que simplemente es una decisión errónea, que el Gobierno no ha actuado por interés partidista", asevera García Cantó, "pero también es verdad que las decisiones tomadas siempre perjudican a los mismos", concluye, en alusión a los municipios socialistas. Las palabras de María del Carmen Moreno van en la misma línea: "No quiero pensar que se esté jugando con la salud de los ciudadanos de Águilas, pero es incomprensible que el Gobierno quiera remontar el ritmo de vacunación y tome estas decisiones", interpela.

En la rueda de prensa explicativa que dio el viernes el consejero de Salud, Juan José Pedreño , en la cual, según María del Carmen Moreno, "no aclaró nada", se reafirmó en que la idea de Salud es fijar estas ocho instalaciones como "referencia en cada área de salud", lo cual "en ningún caso supone cerrar los puntos de vacunación". Adelantó, además, que en estos pabellones se centralizará la vacunación de los menores de 60 años, porque "la población de entre 50 y 59 años multiplica por cinco a los mayores de 80". El consejero acusó a los alcaldes socialistas de "crear alarma" con sus críticas y con su nota común. Sin embargo, no esclareció en ningún momento cuándo volverán a utilizarse las instalaciones municipales que, hasta hace solo una semana, acogían el proceso de vacunación de muchas personas que ahora se ven obligadas a desplazarse a los centros de referencia.