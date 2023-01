López Miras se quita el lastre de la diputada expulsada de Vox y arrincona a los tránsfugas de Ciudadanos

El presidente murciano ha arrancado esta semana moviendo ficha con la remodelación de su Ejecutivo para encarar la campaña electoral. Fernando López Miras ha aprovechado para prescindir de los elementos que más perjudicaban su Gobierno y ha cesado a la diputada díscola de Vox Mabel Campuzano como consejera de Educación, a quien le ha sustituido un antiguo cargo de la Consejería, Víctor Marín Navarro. Ha creado dos nuevas consejerías, la de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación que ocupará Juan María Vázquez Rojas; y la de Política Social, Familia e Igualdad, liderada por Conchita Ruiz Caballero, haciendo desaparecer las siglas LGTBI de la consejería encargada de velar por los derechos del colectivo. Ha adelgazado además las áreas de las consejerías de las tránsfugas de Ciudadanos Isabel Franco y Valle Miguélez.

Hacía meses que los rumores de una remodelación en el Gobierno corrían por los pasillos del Palacio de San Esteban y la Asamblea Regional. Pero antes de rearmar el Ejecutivo y deshacerse de su piezas más incómodas, el presidente Fernando López Miras tenía que dejar atados los presupuestos, que consiguió sacar adelante en el último pleno de 2022.

“El presidente me citó a las 11.30 en el Palacio de San Esteban, estuvimos reunidos durante media hora y en ese momento me comunicó el cese”. Habla Mabel Campuzano, la polémica exconsejera de Educación de la Región y la principal damnificada por la remodelación acometida por López Miras. “Sabía que esto iba a pasar pero no sabía cuándo, de hecho hoy (por este martes) teníamos un acto para anunciar unas infraestructuras”. Según Campuzano, la reunión fue “cordial” y el presidente le explicó “que tenían que arrancar la campaña electoral y necesitaban un grupo potente de consejeros del partido, lo vi muy lógico y pienso que deberían haberlo hecho antes; ha esperado a la aprobación de los presupuestos”. Horas después, a las siete de la tarde, López Miras anunciaba la remodelación en una rueda de prensa justificándola en dar “un nuevo impulso” a su Gobierno.

Mayoría absoluta

El presidente ha querido acercarse con estos movimientos a la comunidad educativa -que ha criticado durante todos estos meses la gestión de la exconsejera-, separar agricultura y Mar Menor, redirigir su política con perfiles más técnicos, y sus tesis más hacia el centro político. En definitiva, otorgar un mayor relieve a asuntos medioambientales y sociales en la Región. López Miras aspira a la mayoría absoluta, tal y como le pidió Alberto Núñez Feijóo en el Congreso del PP autonómico celebrado el pasado julio en el que recordó las “mayorías absolutas exorbitantes” del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel. El PP murciano quiere reeditar los resultados de Juanma Moreno en Andalucía.

Según las últimas encuestas elaboradas por la demoscópica SigmaDos para el diario El Mundo López Miras volvería a ganar las elecciones de mayo. Y lo haría casi con mayoría absoluta, sin la necesidad de reeditar el acuerdo con Ciudadanos gracias al que consiguió gobernar la pasada legislatura, y que ha terminado con un Gobierno sostenido por tránsfugas de Vox y Ciudadanos, tras la fracasada moción de censura en marzo de 2021. El PP obtendría ahora entre 20 y 21 escaños (41,4%), frente a los 16 (32,35%) de las autonómicas de mayo de 2019. Solo tres consejeros han sobrevivido a su mandato desde que asumió el cargo: Isabel Franco, Antonio Luengo y José Ramón Díez de Revenga

A pesar de los buenos resultados que pronostican para el PP, fuentes cercanas a Vox en la Región interpretan la salida de Mabel Campuzano como un “gesto de acercamiento al partido oficial; que sí que había pedido su cese y sabía que iba a llegar en algún momento”, señalan las mismas fuentes en referencia a la reunión que mantuvieron en octubre López Miras y el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo.

Lo que no sabía Mabel, era “que iba a ser la única cesada”, dice la exconsejera en referencia a sus dos compañeras tránsfugas de Ciudadanos, Isabel Franco y Valle Miguélez. “Pero ya no hay actividad parlamentaria hasta febrero y en marzo se disuelve la Asamblea Regional, así que ya queda poco margen de maniobra esta legislatura”, explican fuentes parlamentarias. Campuzano asegura que no había dimitido antes “por responsabilidad política pero me enfrento en estos momentos a una etapa familiar y personal dura; además tenía claro que mi paso por el Gobierno tenía unos límites temporales”.

El sustituto de Mabel, analizan fuentes de la Consejería, es “muy buen gestor, se ha encargado durante tres años de la dirección general de recursos humanos, planificación y evaluación y es un perfil muy bueno a nivel comunicativo; el perfil que necesitan para la campaña y que Mabel no reunía”.

Para Podemos la remodelación es “puro maquillaje pensando en las elecciones”. La portavoz autonómica de la formación morada, María Marín, ha criticado que López Miras haya esperado hasta cuatro meses antes de las elecciones para crear una Consejería de Medio Ambiente que “sólo servirá para lanzar promesas vacías tras los dos ecocidios que ha padecido el Mar Menor”. Por su parte, el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha señalado que los cambios son “un intento de lavado de cara vergonzante y una tomadura de pelo que no cambia nada; la única diferencia es que aumenta el número de consejerías y, por tanto, el gasto público”.

Los tres nuevos consejeros del Gobierno de López Miras refuerzan la identidad política del Partido Popular, ya que los tres pertenecen a las siglas del partido. La nueva consejera de Política Social, Familias e Igualdad ha sido hasta ahora directora general de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Con un perfil cercano a las tesis feministas, ha tenido responsabilidades en el Instituto de la Mujer y en la Dirección General de Prevención de Violencia de Género y Reforma Juvenil. Y el recién nombrado consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, tiene un perfil técnico. Doctor en Veterinaria y catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la UMU, ha anunciado que abandona su escaño en el Senado para encarar la última recta de la legislatura al frente de la Consejería.

Intereses contrapuestos

“Son cosas de las que se venía hablando mucho tiempo, no tenía sentido que agricultura y medio ambiente estuvieran unidas en una misma consejería porque en estos momentos en esta comunidad hay intereses contrapuestos”, analiza Juan José Liarte, uno de los diputados díscolos de Vox y excompañero de partido de Mabel Campuzano. “Me extraña que el presidente no hubiera hecho la remodelación antes, probablemente ha sido porque si hubiera cesado antes a Mabel y conociendo cómo actúa, ella no habría apoyado los presupuestos porque se mueve por sus intereses, es mi opinión; y López Miras no ha querido correr ningún riesgo”.

Hasta octubre del año pasado, Campuzano ocupaba el grupo parlamentario Vox junto a otros dos compañeros díscolos del partido, Juan José Liarte y Francisco Carrera; y el único diputado fiel a Abascal, Pascual Salvador. A un mes de la negociación de los presupuestos Campuzano traicionó a sus compañeros expulsados de la formación de extrema derecha y solicitó trasladarse al grupo Mixto junto a Salvador, provocando que el grupo de Vox en la Asamblea Regional quedase disuelto. Coincidentemente, apenas una semana antes había tenido lugar una reunión informal entre López Miras y el presidente de Vox Murcia, Jose Ángel Antelo: “Este movimiento lo esperábamos mucho antes, Vox lleva mucho tiempo intentando que el Grupo Parlamentario Vox se disuelva”, aseguró Juan José Liarte, antiguo portavoz del grupo parlamentario, a este diario.

“No aprueba”

La ex consejera de Educación tuvo que jurar el cargo rodeada de protestas por parte de la comunidad educativa. El secretario general de Enseñanza de CCOO, Nacho Tornel, reprochó a López Miras el “sacrificio” de la gestión educativa de la Región tras este nombramiento. El sector de la cultura tampoco se quedó atrás, pidiendo al jefe del ejecutivo regional que no “vendiese” la cultura y la educación a “personas que basan su política en el discurso de odio”. Así lo reclamó Francisco Ros, miembro de la asociación de difusión de artes escénicas Ayeklauwn.

A su paso poco cambió en el organigrama de la consejería, ya que heredó el equipo de gobierno que su predecesora, Esperanza Moreno, dejó atrás. También asumió la misma gestión de Moreno frente a la COVID en las aulas, convirtiendo a la Región en la única comunidad que instauró la semipresencialidad en todas las etapas educativas en octubre de 2020.

Empezó sus andadas en la Consejería suspendiendo con una carta que pretendía exponer las “líneas maestras de lo que sería su paso por educación”: el veto parental y el cheque escolar. “La actual Consejera de Educación y Cultura publicó en su cuenta personal de Twitter una carta que evidencia un uso muy deficiente de la lengua castellana”, sentenciaban desde Docentes Unidos.