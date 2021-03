PSOE, Cs y Podemos rubrican la moción de censura para quitar del gobierno de la capital murciana al PP: "Es una nueva era"

A cinco escasos minutos de las dos de la tarde de este miércoles, PSOE, Ciudadanos y Podemos sellaban la firma para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia y terminar con el gobierno en coalición entre el Partido Popular y la formación naranja. El paso se da tras la crisis de confianza que se ha generado en las últimas semanas entre estos las formaciones coaligadas tanto en el Consistorio capitalino como en el Gobierno de la Región. El acuerdo ha sido rubricado con el apoyo de nueve concejales socialistas, cuatro de Ciudadanos y los dos de Podemos.

PSOE y Ciudadanos presentan una moción de censura para desbancar al PP en la Región de Murcia

Según fuentes municipales, el acuerdo que se ha alcanzado esta mañana afectaría además a los gobiernos municipales de Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, en los que los socialistas fueron fuerza mayoritaria en las pasadas elecciones pero que están gobernados por el PP en coalición con Ciudadanos tras alcanzar pactos de gobernabilidad. En dichos consistorios la suma de concejales de PSOE y Ciudadanos es suficiente para desbancar al PP, en el de Murcia -sin embargo- han necesitado el apoyo de los dos concejales de Podemos. Si bien Ana Martínez Vidal, coordinadora de Cs y candidata a la pesidencia regional, rechazó que el acuerdo de la moción concerniera a más ejecutivos aparte del de la Comunidad y la capital, Mario Gómez ha adelantado que en los próximos días se abordará también la reconfiguración de las juntas municipales, y será el inicio de una "nueva era": “Van a cambiar todas, o todas las que se puedan cambiar”.

El portavoz de PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha expresado que hoy es un "día feliz porque se va a producir un cambio cuando se cumplan los plazos de la moción". El socialsita ha asegurado que trabajarán por una Murcia "moderna, del siglo XXI, que deja atrás todas las sombras y el oscurantismo". Serrano ha indicado que tiene "retos por delante importantes" y que dejarán "la piel". "Vamos a dar respuesta a esta crisis socioeconómica que afecta a muchas familias, a los empresarios que están cerrando sus negocios y no nos vamos a olvidar de los que peor lo están pasando".

Ginés Ruíz Maciá, portavoz de Podemos en el Consistorio, ha recordado que la normativa para presentar una moción de censura en un Ayuntamiento exige contar desde el inicio con mayoría absoluta “y nuestro papel era abrir esa ventana al cambio, un cambio que estamos pidiendo desde el primer día”. En un municipio -ha dicho el concejal de Podemos- que llevaba casi 30 años “secuestrado por el PP”. El reto es, según Ruíz Maciá, que se hable más de las 450.000 personas del municipio que “de las 29 que estamos dentro del Ayuntamiento”. El papel de Podemos ha sido “desalojar al PP, a la sombra de su corrupción; un PP que cada vez está más a la derecha y que se aproxima cada vez más a los postulados de Vox, como hemos podido ver estos días en la Región”.

Podemos no entrará en el nuevo gobierno local ni autonómico, pese a haber dado su apoyo para el cambio. "No lo haremos en gobiernos con Ciudadanos, pasaremos a la oposición de izquierdas en la Región de Murcia", ha dicho esta mañana el coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien ha señalado que "desde nuestra dirección no teníamos informaciones directas de lo que iba a suceder". Y ha calificado los movimientos de "positivos". En este sentido, ha recalcado que "ponemos nuestros votos para todo lo que sea sacar al PP de las instituciones y a Vox, y generar un cordón sanitario antifascista".

Según Sánchez Serna, "desde la oposición seguiremos empujando por promover la justicia social y las políticas sostenibles, lejanas a fuerzas neoliberales como Ciudadanos; pero ponemos por delante la regeneración democrática que frene los pies a la extrema derecha".