Mula: mucho por descubrir

El año que viene el municipio murciano celebrará el V Centenario de la Construcción del Castillo de Mula, santo y seña no solo de 'La bella ciudad de Mula', sino que se ha convertido en un símbolo del movimiento ciudadano y en un emblema de la Región gracias a, entre otras cosas, la plataforma Mula por su Castillo y a su Ayuntamiento.

El próximo año se puede convertir en el mejor escenario para conocer más a fondo una de las ciudades con más historia del mediterráneo. Una ciudad que aún le queda 'Mucho por Descubrir'. Aunque si no le apetece esperar, del 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre celebra su VIII Ruta de la Tapa y el Cóctel.

Mula está considerada una de las ciudades señoriales más importantes del sureste español. Cuando uno visita la ciudad, entiende por qué. Sus edificios, su historia y sus gentes hacen de ella una apuesta segura en turismo de interior.

Iniciaremos nuestra propuesta antes de llegar a Mula, en el cruce de Yéchar y en dirección al embalse de la Cierva. Allí nos encontraremos con la Villa Romana de Villaricos, un asentamiento romano en zona rural construido entre los siglos I y IV d.C. Es imprescindible contactar con la Oficina de Turismo para concertar una cita con guía por un precio simbólico, que merece la pena ser visitado.

A media mañana, ya en la ciudad, nuestro punto de partida será el Convento de San Francisco, hoy convertido en la Oficina de Turismo y en un lugar de encuentro de exposiciones y manifestaciones culturales. En él incluso están trabajando las investigadoras de la Asociación de Amigos de la Bastida (ASBA), y les aseguro que ver a Claudia, una sevillana afincada en Murcia ya muchos años, tratar con profesionalidad y mucha dosis de cariño a las piezas que se están encontrando en recinto argárico de La Almoloya es un placer. Uno no entiende por qué las administraciones públicas no tienen su prioridad en redescubrir nuestro pasado. Hace tiempo escribí un artículo bajo el título, 'El futuro de nuestro sector turístico está en nuestro pasado'. No os debéis perder la puerta de la Iglesia de la Purísima Concepción dentro del claustro, del siglo XVI.

Desde aquí iniciaremos un recorrido por la ciudad. Pasaremos a ver su famosa y popular Casa Pintada para dirigirnos a la Plaza del Ayuntamiento, donde la Torre del Reloj y la Iglesia de San Miguel te esperan en una de las plazas más bonitas de la Región. No debéis faltar a la Cripta en San Miguel (en la Oficina de Turismo hay que avisar para no llevarnos la sorpresa que esté cerrada). La plaza del Ayuntamiento, con su Castillo flotando sobre ella, es una de las imágenes que quedará eternamente en su retina y su memoria.

Desde la plaza tomaremos la Calle San Miguel, Chorrador, Sastres y Gradas de El Carmen. Por cierto, ver ascender por ellas los pasos de Semana Santa, es algo que cualquier amante de las procesiones debe hacer al menos una vez en su vida. Seguimos avanzando por Mirador de la Ermita del Carmen, Iglesia de Santo Domingo, Calle Monjas, y terminaremos esta primera parada en el Real Monasterio de la Encarnación, donde las monjas, a fecha de hoy, aún venden algunos dulces caseros, mientras podemos entrar a ver su Cristo de la Escalera y su Santa Espina.

Una lástima por cierto, que esta Orden Religiosa haya decidido dejar este emblemático lugar, llevándose a la ciudad de Elche parte importante del Patrimonio Cultural y Religioso de la ciudad, sin aviso y con nocturnidad parece ser. Patrimonio tendría algo que decir.

Durante el recorrido, que dura aproximadamente una hora, depende del tiempo que dediquen a conocer el interior de sus Iglesias, accesible aunque con algunas pequeñas cuestas, no olviden en asegurarse que estén abiertas sus puertas, una vez más, es aconsejable decirlo en la Oficina de Turismo, cuyas profesionales les aseguro que le facilitarán su estancia en la ciudad.

Para terminar el recorrido de la ciudad, bajad hasta su Museo de Arte Íbero de El Cigarralejo, que se encuentra en uno de los edificios históricos de la ciudad.

A mediodía, Mula tiene en la gastronomía uno de sus puntos fuertes. En la Plaza del Ayuntamiento, El Casino se ha convertido en referencia, aunque los amantes de las tapas tienen una cita obligada en el Bar de Juanjo, en la pedanía de La Puebla de Mula, donde María ha hecho de este rincón casi un 'santuario' de la tapa. En el Casino, les recomiendo que prueben su 'Ensaladilla Rusa' diferente, y su particular y trabajada 'oreja'. Aunque, si van con tiempo, entréguense y déjese recomendar por José Miguel, responsable de su cocina.

Casa de Cristo, conocido popularmente como La Crista, sin duda se ha convertido gracias sobre todo a una apuesta innovadora, respetando su pasado y su cultura, en punto de encuentro de la gastronomía muleña. Sebastián, su alma máter en la cocina, acaba de presentar su 'Carrillera al Milano’, en honor al conjunto prehistórico y de arte rupestre de El Milano, uno de los yacimientos más importantes del municipio de Mula. El plato se trata de una recreación de chip con pimientos en témpura con matices de carrillera confitada y aroma de oporto. La acompaña de una salsa de mostaza y miel, cuya finalidad es representar el albero o color terráqueo que tiene el entorno de los dos abrigos que componen el yacimiento. Sin duda, hay cocineros que están haciendo de esta Comarca una despensa excepcional.

No os debéis perder:



Santuario Niño Jesus de Balate, Niño de Mula, a 4 kilómetros, carretera de Caravaca, siglo XVIII

Fuente Caputa: Paraje Natural

Vía Ferrata: Casas Nuevas

Floración Almendros: Finales de Enero y Febrero. Cagitan y Casas Nuevas

Dónde comer:

Casa Cristo (carnes a la brasa, no dejar de probar su oreja)

Casino. Llamar para reservar.

Niño de Mula, junto a Ermita. (Carnes y embutidos de la zona. Arroz)

Hospedería Casas Nuevas. (Asado de carne)

Bar de Juanjo: Puebla de Mula (Tapas)

Dónde dormir:

Casa Rural Molino de Felipe: muy recomendado, a las afueras de la ciudad

Casa de los Coy: junto al Ayuntamiento. Edificio recién restaurado con cuatro habitaciones. Un lujo al alcance de muchos bolsillos.

Hospedería Casas Nuevas: A veinte kilómetros de la ciudad a los pies de Sierra Espuña. Muy recomendable para turismo de aventura.

Albergue Vía Ferrata: Para grupos. Relación calidad precio muy bueno. Recomendable que os hagan un arroz o unas migas. Lo mejor, sus responsables. Te harán sentir como en casa.

Hotel Alcázar. Carretera Pliego.

Imprescindible:

Noche de los Tambores de Mula. Martes Santo a las 12 de la noche.

Visita al Castillo y mirador a partir del año 2020. Espero que ‘Abierto por Rehabilitación’.