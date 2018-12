La Asociación de Interinos de Murcia denuncia prácticas "arbitrarias" en el pago del verano derivado de la sentencia del Supremo

La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) denunció la inexistencia de un criterio "transparente y lógico" a la hora de llevar a cabo el pago del verano a los docentes interinos a raíz de la sentencia que ganó en el Tribunal Supremo y que declaraba nulo el despido de los profesores en junio.

Ana (nombre cambiado) fue uno de los 25 profesores detrás de la denuncia que ganó AIDMUR y que sólo ha percibido el pago de los meses de un verano. "Sólo me han pagado un verano y me deben dos más. Tampoco me han pagado el cuarto trienio ni el segundo sexenio. Estoy dentro de la sentencia, soy una de las 25 personas que denunció con AIDMUR", dijo a eldiario.es la docente.

La Consejería de Educación de la Región de Murcia se comprometió a pagar esos meses en primer lugar a quienes ganaron la sentencia. "Pero, de hecho, ha habido irregularidades y entre ellas estoy yo", apuntó Ana.

"A unos se les anuncia el pago de uno de los veranos adeudados entre 2012-2015, a otros les va a abonar dos, a otros tres, a otros la totalidad, a otros no los ha llamado", señaló la asociación de interinos.

AIDMUR denunció en una nota de prensa que "el acuerdo con las organizaciones sindicales está siendo un absoluto desastre". Dicho acuerdo se firmó, sin contar con la asociación, el pasado 6 de julio y establecía un calendario de pagos entre 2018 y 2022.

"A los que han ganado la sentencia"