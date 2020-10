La Región de Murcia, en una situación extrema: casi un millar de afectados por coronavirus y al borde del colapso sanitario

Otro síntoma más del agravamiento de la situación de la pandemia en la Región de Murcia. El Comité de Seguimiento de la COVID-19, que durante el transcurso de la 'nueva normalidad' se ha venido reuniendo los lunes de cada semana, ha adelantado al sábado su comparecencia tras el progresivo descontrol que está sufriendo la Comunidad y que ayer se evidenció en dos factores correlacionados entre sí: el récord del número positivos en un día, que hoy se ha vuelto a pulverizar con 924 positivos, y la seria intención del gobierno Autonómico de establecer cuanto antes el toque de queda. Con todo, el portavoz técnico del Comité de Seguimiento COVID, Jaime Pérez, ha alertado este sábado la "verdadera amenaza" que puede suponer para el sistema sanitario la actual evolución de las cifras.

Si en el día de ayer se batía el récord de contagios en 24 horas en la Región, hoy sábado se ha pulverizado. 924 positivos han sido detectados por el servicio de epidemiología, lo que supone un total de 10.138 personas afectadas actualmente, de las que 427 se encuentran hospitalizadas, 77 de ellas en la UCI, cifras que se han incrementado ostensiblemente en la última semana y que sitúan a la Comunidad en la máxima alerta del nuevo marco del ministerio. Según el portavoz del comité, Jaime Pérez, "si la población no es capaz de interiorizar las medidas de prevención, el sistema sanitario se verá colapsado en muy poco tiempo. Esto es una auténtica crisis de salud pública", ha añadido.

Ante tal panorama, el gobierno regional apostó ayer por el toque de queda, que ofrecía dudas jurídicas en términos de libertad de movimientos hasta que Pedro Sánchez ha convocado de urgencia para mañana un Consejo Extraordinario de Ministros que declare el estado de alarma y procure amparo legal esta medida, que será tomada también en otras Comunidades Autónomas. Según Jaime Pérez, "se valorarán los resultados del toque de queda", pero el gobierno está trabajando ya en aplicar para la próxima semana "medidas más restrictivas". Aunque no ha profundizado más en ellas, éstas pueden variar desde aforos en bodas, velatorios, teatros, hasta restricciones perimetrales en puntos de la Región, como la ciudad de Murcia, la más afectada. "Si el número de contagios sigue aumentando, no hay ningún sistema sanitario en el mundo que esté capacitado para no ser desbordado por esta ola", ha concluido el portavoz técnico.

La Región registra además cuatro nuevos fallecimientos por Covid. Se trata de tres hombres y una mujer de 38, 61, 84 y 85 años, de los municipios de Totana, Murcia, Santomera y Yecla.

De los casos registrados en las últimas semanas, más del 75% se originan, según Pérez, en el "ámbito familiar y de ocio, tras quitarnos la mascarilla con familiares y amigos". La tasa de contagio se multiplica de una manera alarmante, por encima del umbral extremo de los 500 casos por 100.000 habitantes en diversos barrios del panorama regional como El Carmen, Beniaján, El Palmar, Campo de Cartagena, Floridablanca, Infante, La Alberca, Puente Tocinos, San Andrés y Vistabella. Pero otros muchos barrios y pedanías se acercan a ese límite, aunque por el momento no lo sobrepasan. Así ocurre en el centro de la ciudad, y también en Santa María de Gracia, Santiago el Mayor, La Ñora, Nonduermas, Monteagudo, Cabezo de Torres o Espinardo.

De los 924 nuevos casos detectados hoy, 304 corresponden al municipio de Murcia, 77 a Villanueva, 50 a Molina de Segura, 47 a Cartagena, 42 a Torre Pacheco, 31 a Cieza, 31 a Lorca, 25 a Caravaca de la Cruz, 20 a Archena, 20 a Totana, 19 a Alcantarilla, 19 a Santomera, 15 a Águilas, 15 a Bullas, 15 a Fortuna, 14 a Las Torres de Cotillas, 14 a Yecla, 13 a Alguazas, 12 a Alhama de Murcia, 12 a Beniel, 11 a Abarán, 11 a Fuente Álamo, 10 a Abanilla, 10 a Ceutí, 10 a San Pedro del Pinatar, 9 a Jumilla, 9 a Lorquí, 8 a Mazarrón, 6 a Los Alcázares, 6 a Librilla, y 6 a La Unión. El resto están repartidos entre diversas localidades.

Hasta el momento, se han realizado 333.536 pruebas PCR y 72.461 test de Anticuerpos. Con la progresión al alza de los contagios y los ingresados, la Región ya se sitúa en el nivel 4 del nuevo sistema de alertas del Ministerio de Sanidad, y por el momento no hay previsión de que la curva vaya a ir a menos.