Un joven denuncia que le prohíben entrar en una discoteca de Vitoria por ser negro

Abed, de 24 años, es originario de Guinea Ecuatorial y llegó a Vitoria con 10 años, donde ha vivido hasta el año pasado, que se marchó a Mánchester. Hace dos semanas volvió a Vitoria para celebrar las fiestas y en la madrugada de este viernes decidió ir a la discoteca People con unos amigos. Denuncia que, cuando estaban haciendo fila, uno de los porteros les pidió el DNI y, al ver de dónde eran, les obligó a abandonar la cola y les dijo que el gerente del local "quería hablar con ellos".

"Íbamos a pagar la entrada y nos dicen que no podemos entrar, ni yo ni un amigo mío, que es africano también, porque hace dos semanas o un mes la lió un africano, no saben quién es y ahora dicen que no puede entrar ningún negro. He hablado con el dueño y me dice que me va a enseñar un vídeo en el que se ve que el africano la había liado y que por eso no permiten entrar a africanos", denuncia Abed en un vídeo a través de Instagram.

Este periódico se ha puesto en contacto con el gerente de la discoteca, que ha indicado que "no fue como él dijo que fue, no digo que no pasó algo, pero no lo que él dice, porque no eran ni ese número de personas, ni nada". Por el momento, según ha señalado a este diario "prefieren mantenerse a la espera y no realizar comentarios".

Por su parte, Abed, en una entrevista con este diario, ha relatado que "normalmente siempre suele haber diferentes gestos o insinuaciones" racistas contra él o en su presencia, pero esta es la primera vez que le toca presenciar un ataque "tan heavy en una ciudad como Vitoria".

"Es un poco chocante viendo la cantidad de mezcla y popurrí de nacionalidades que hay, que nos criamos todos con todos. Que pase esto es muy fuerte. ¿Y cómo nos sentimos? Pues sinceramente no sabíamos qué pensar, porque el dueño de la discoteca se dedicaba a contarnos lo que pasó con el otro "africano" e intentaba mostrarnos alguna serie de imágenes visuales desde su móvil, pero no nos dejaban entrar", ha señalado Abed a eldiario.es.

Con respecto a si van a realizar alguna denuncia contra el local, Abed ha contestado lo siguiente: "Sería su palabra contra la nuestra. Lo que nos produce más tristeza es ver cómo gente inmigrante trabaja agachando la cabeza y están de acuerdo con todo lo que está sucediendo, es una vergüenza. A mí, el dueño me da igual, puede ser lo racista que quiera, pero ellos están ayudando a promover ese odio y separación entre nuestras propias culturas", ha comentado haciendo referencia a que el portero del local también era una persona inmigrante y en ningún momento salió en defensa de los jóvenes.