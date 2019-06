Los vecinos de un barrio bilbaíno se efrentan al Obispado, al que acusan de un 'pelotazo' urbanístico

Con el objetivo de reunir en un mismo edificio todos los servicios pastorales, culturales, educativos y sociocaritativos, la Diócesis de Bilbao ha alcanzado un acuerdo con la empresa constructora Murias Grupo, para construir un nuevo edificio en el solar que ocupa actualmente la Escuela Universitaria de Magisterio (BAM) en Abando, un barrio ubicado en el centro de la ciudad.

Para conseguir la financiación, se destinará el 44% del futuro edificio a Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social que abrirá ahí una clínica privada: "el mayor centro hospitalario en Euskadi dedicado a la atención de los trabajadores". Se estima que las obras comenzarán en agosto, mientras que el inicio de la actividad está previsto para diciembre de 2021.



Ante esta decisión, los vecinos de la zona, y los padres y madres del Colegio Cervantes, que está ubicado justo al lado de la futura sede diocesana, bautizada ya como Bikeliza Etxea, no dudarán en movilizarse "tanto legalmente, como en la calle" para que las obras del edificio que albergaría dentro un hospital "privado" no se realicen. Ya cuentan con cerca de 1.000 firmas para evitar la construcción de lo que ellos denominan un "pelotazo" urbanístico.

"Hay mucha desinformación. Al Ayuntamiento se le puede reprochar que no han informado. ¿Qué es legal o no legal? No lo sé, lo que sé es que no nos han avisado. Si no estás leyendo el boletín oficial no te enteras, me parece vergonzoso. Hemos encontrado una foto de otro proyecto que querían realzar en 2017 y ya no. Por lo tanto, han tanteado la máxima rentabilidad para este lugar, esa es la motivación", han manifestado a eldiarionorte.es desde la AMPA del colegio.

Además, aseguran que "no solo se les ha aprobado el cambio de suelo, sino más edificabilidad". Los vecinos consideran que "el modelo de ciudad está por encima de los derechos de los privados, la salud del barrio necesita espacios verdes, y este proyecto elimina la opción de crear un espacio verde donde pudieran disfrutar los vecinos".

A su juicio, si finalmente se construye este proyecto "se perderá la última oportunidad que existe en el barrio de Abando de conseguir un espacio público de proximidad". Un espacio "que tanto necesitan las personas mayores y la infancia de la zona, incluido el alumnado del Colegio Público Cervantes Ikastetxea, que cuenta con muy escasos espacios para el juego al aire libre".

"No hay ningún pelotazo"

El cambio del uso del suelo fue aprobado en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en junio de 2018, aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, compuesto por el PNV y el PSE-EE. Eldiarionorte ha contactado con el Ayuntamiento, que ha indicado que "no hay ningún pelotazo".

"El terreno es del Obispado y puede hacer lo que quiere hacer. Se aprobó en el pleno por los partidos políticos el cambio de uso y el propietario es el Obispado. Nosotros hicimos el cambio de uso dentro de la normativa", han señalado fuentes del Consistorio.

Por su parte, desde el Obispado han declarado que se trata de "una operación completamente legal que intenta maximizar la rentabilidad del espacio". El proyecto cuenta con la aprobación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y supondrá una inversión superior a los 30 millones de euros. En el hospital se ofrecerán todos los servicios que actualmente presta la compañía en su clínica de Ercilla, como urgencias, cirugía ortopédica y traumatológica, unidad de mano, rehabilitación, hidroterapia, radiodiagnóstico, medicina interna, hospitalización, según especifican desde Mutualia. Además, se trasladará parte de la actividad que actualmente se presta en su sede de Henao.

Tras una reunión celebrada el pasado jueves 30 de mayo entre los vecinos y la AMPA del Colegio Cervantes, ambos expusieron sus puntos de vista "con respeto", pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que los vecinos no descartan comenzar a realizar las movilizaciones que sean pertinentes.