Cs Cantabria no celebrará primarias y su lista solo tendrá "modificaciones puntuales"

El portavoz autonómico de Ciudadanos, Félix Álvarez, ha anunciado hoy que el partido no celebrará primarias en esta comunidad de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre y que su lista solo tendrá "modificaciones puntuales" sobre la que elaboró para los comicios del pasado 28 de abril.

Así, nueva la lista, encabezada por Rubén Gómez, que resultó elegido diputado del Congreso, será "más o menos" igual que la anterior, salvo esas "cuestiones puntuales" derivadas de "gente que está en otros sitios".

Álvarez ha hecho este anuncio en el marco de una rueda de prensa en la que ha asegurado que votar al Partido Regionalista de Cantabria es "votar a Pedro Sánchez", quien "bloquea España desde hace año y medio".

Se ha referido al "nerviosismo del PRC", cuyo líder, Miguel Ángel Revilla, "parece que sueña" con el de Cs, Albert Rivera, y porque la formación naranja es "el objetivo a batir" y está "en el punto de mira del PRC" al que aventajó en los comicios de abril.

El PRC obtuvo entonces un diputado, José María Mazón, que en sus cinco meses en el cargo "no ha servido para nada" pues "el paradigma de la cantabricidad", como lo ha calificado, no ha presentado ninguna iniciativa en el Congreso, como tampoco los dos diputados socialistas, y se ha limitado a "agitar un papeluco" con proyectos que ya estaban en marcha con el Gobierno de Rajoy y donde no hay "nada nuevo", ha señalado Álvarez, que ha recordado que en ese tiempo Cs ha presentado "casi diez iniciativas" a la Cámara.

En su opinión, si Mazón ha servido para algo es para ser "el único apoyo de Sánchez", por lo que, de cara los comicios del 10N, "votar al PSOE es votar al PSOE y a Sánchez", ha mantenido.

Además, ha acusado a Revilla de "parecerse" a los partidos nacionalistas como el PNV o Convergencia al "preocuparse de lo suyo" y "anunciar que si cambia el Gobierno en Madrid, presentará "el papeluco" al próximo Ejecutivo, por lo que ha pedido "seriedad" al presidente cántabro. "Si Iglesias me ofrece que le apoye, yo le diría que no porque es malo para España, pero a Revilla le daría igual", ha sostenido.

"El Congreso no es un mercadillo, es el Gobierno de España y el PRC cada vez se parece más a los partidos nacionalistas con su 'qué hay de lo mío'", ha censurado Álvarez, para quien eso no puede ser "moneda de cambio" ni "vertebra al país", que la formación naranja quiere que sea "de ciudadanos libres e iguales".

CLAVE NACIONAL

El líder de Cs Cantabria, que ha comenzado su intervención reconociendo el "cabreo, enojo y decepción de toda España" con la nueva convocatoria electoral, ha atribuido al presidente en funciones la repetición de los comicios, asegurando que era algo "premeditado" por éste desde el 28 de abril, ya que "el resultado no le gustó, no le pareció suficiente". "Cree que España se equivocó y está a ver si rectifica y puede gobernar bajo palio", ha sostenido.

"Lo más importante para el señor Sánchez es el señor Sánchez", por encima del interés general, ha reiterado, asegurando que el socialista es "el responsable de su fracaso", haciéndose eco de sus palabras dirigidas a Mariano Rajoy. Según Álvarez, Sánchez quiere convertirse "en el zar de todas las Españas".

Álvarez ha criticado las palabras del socialista cuando ayer dijo que la entrada en el gobierno del líder de Podemos, Pablo Iglesias, le "quitaba el sueño", mientras que ha estado "de la mano" con él en la moción de censura que desalojó a Rajoy de Moncloa y después de las elecciones dijo que era "su socio preferente". "Ahora reniega" por cuestión de "vanidad y poltrona", ha censurado el líder de Cs, para quien Sánchez "solo permite que en el Flacon pueda viajar él".

"Sánchez siempre ha sido el problema", ha insistido Álvarez, apuntando que "quiso bloquear España" en 2016 y su partido "lo tuvo que echar", si bien cuando volvió "volvió a bloquear España".

En relación al 10N, el portavoz de Cs ha asegurado que suponen una "nueva oportunidad para desbloquear España" y para "mandar a Sánchez a la oposición", puesto que él es "el auténtico tapón en el desarrollo" del país. "Si no ha hecho absolutamente nada para llegar a un acuerdo" de investidura es por su "vanidad", ha insistido.

En este sentido, ha asegurado que el 10N, "si un solo voto permite un gobierno alternativo" al socialista, contará con el apoyo de Cs, un partido en el que están "preparados, animados y confiados".