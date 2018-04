IU votará no a la cuestión de confianza de la alcaldesa pero descarta una moción de censura con el PP

Izquierda Unida votará en contra de la cuestión de confianza a la que se someterá la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, en el Pleno extraordinario de mañana miércoles, pero en ningún caso dará su firma para una hipotética moción de censura.

Ello supone que, pase lo que pase en el Pleno de mañana, el equipo de Gobierno PSOE-PRC, en minoría en la Corporación, tiene garantizada su continuidad y, a la vez, la aprobación como mucho en un mes de los presupuestos de 2018, que ascienden a 30 millones de euros y que el jueves pasado fueron rechazados en bloque por toda la oposición.

La asamblea de IU se reunirá esta tarde para decidir "formalmente" su voto, aunque según ha explicado el portavoz municipal, Jorge Crespo, ya lo han debatido y tienen clara su posición porque el equipo de Gobierno "lleva tres meses jugando" con la moción de confianza y "ya preveían este escenario".

En declaraciones a Europa Press, Crespo ha afirmado que "es la opción que han encontrado para sacar adelante el presupuesto sin necesidad de negociar con nadie". Y ha opinado que "en el fondo, lo que buscan" PSOE y PRC con la cuestión de confianza es "deslizar" en la opinión pública "y dejar entrever un posible acuerdo entre PP e IU, cuando todo el mundo que me conoce sabe que eso es imposible".

Al respecto, Crespo ha reivindicado que su trayectoria en IU, formación de la que ha sido coordinador general, se ha caracterizado por "expulsar a los concejales que pactaban con el PP", como ocurrió con Chaves en San Vicente de la Barquera y Salvador Hierro en Castro Urdiales, ha dicho.

"PRISAS"

También ha dicho que PSOE y PRC tienen "prisa" por presentar la cuestión de confianza porque "en mayo ya no pueden", dado que la ley prohíbe presentar mociones de censura en el año anterior a las elecciones.

Con el voto en contra de IU, formación que apoyó desde la oposición la investidura de Bolado como alcaldesa en virtud de un acuerdo de 15 puntos que consideran incumplido, la única posibilidad de que la regidora socialista consiga la mayoría simple necesaria para superar la cuestión de confianza, pasaría por la abstención del PP, que tiene 10 de los 21 concejales de la Corporación.

Sin embargo, el portavoz popular y exalcalde, Diego Movellán, ya advirtió el jueves que la cuestión de confianza es "un sufterfugio legal" para aprobar los presupuestos sin apoyos, y que por esa vía "se cerrarían todas las opciones de diálogo". El PP es partidario de continuar con un presupuesto prorrogado y ha ofrecido al equipo de Gobierno "apoyos puntuales" para aprobar cuestiones "de impacto positivo para los vecinos".

Si la moción de confianza sale adelante, el presupuesto de la coalición PSOE-PRC quedará automáticamente aprobado, y si no, se abrirá un plazo de un mes para que los grupos de la oposición presenten una moción de censura con proyecto y candidato alternativo.

Movellán dijo el jueves que, "en este momento", el PP no contempla promover una moción de censura pero también advirtió que si la alcaldesa "fuerza ese escenario", "no les temblará la mano", y recomendó a Bolado que tenga "cuidado con las mociones porque las carga el diablo" y el resultado "puede ser el que no esperan".

"No tengo miedo a ser alcalde", comentó a preguntas de la prensa el también diputado nacional del PP por Cantabria, que tomó posesión de su escaño en diciembre de 2016 en sustitución de José María Lasalle tras ser designado secretario de Estado.

Los estatutos del PP señalan que la condición de diputado al Congreso es incompatible con el de alcalde de municipios superiores a 20.000 habitantes, como es el caso de Camargo, si bien el Comité Ejecutivo Nacional puede autorizar "excepciones en supuestos extraordinarios" en virtud de "los intereses generales" del partido.

EL PP NECESITA A IU

En todo caso, aún en el supuesto de que el PP decidiera promover una moción de censura contra Bolado, para conseguir la mayoría absoluta necesaria para registrarla (11 concejales de 21) necesitaría la firma de al menos uno de los dos concejales de IU, dado que en este caso la de Marcelo Campos no contaría por ser concejal no adscrito. El voto del exconcejal de Servicios Sociales, expulsado de Ganemos y del equipo de Gobierno, sí que contaría como el del resto de los ediles en una hipotética votación de una moción de censura.

Sin embargo, Crespo ha rechazado de plano toda posibilidad de llegar a ese escenario. "No hay confianza en la alcaldesa porque no cumple lo acordado, pero de ahí a un acuerdo con el PP hay un mundo", ha comentado el portavoz de IU.

Si transcurrido el plazo de un mes no se presenta la moción de censura, el presupuesto de 2018 quedará automáticamente aprobado en los mismos términos en los que llegó a Pleno y fue tumbado por la oposición la semana pasada.