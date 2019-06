Euskadi recibe a Torrent con mensajes de fraternidad del Parlamento pero con la frialdad de Urkullu

La segunda autoridad catalana, el presidente del Parlament, Roger Torrent, se halla de viaje oficial a Euskadi, una estancia que inició este lunes con una reunión con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, del que es socio ERC, y que se cerrará este miércoles en Gernika, junto al simbólico árbol. Este martes a mediodía y en medio de una gran expectación mediática, Torrent ha sido recibido con honores por su homóloga vasca, Bakartxo Tejeria, que ha destacado la "hermandad" entre ambos pueblos. "Sempre amb Catalunya", ha dicho parafraseado al lehendakari en la II República, José Antonio Aguirre.

El Parlamento ha abierto para Torrent su portón principal, flanqueado por ertzainas con uniforme de gala y ha recibido al invitado en su sala noble. Antes, en las escaleras, la comitiva se ha topado con unos escolares de excursión con los que se ha detenido a hablar Torrent, sorprendido de que varios de ellos vistieran camisetas del FC Barcelona.

Ha sido un acto de "amistad" y "complicidad", en palabras de Tejeria (que ha hablado en castellano, catalán y euskara). Torrent ha respondido regalando a la institución un ejemplar de una edición limitada de una senyera. En una breve alocución en castellano, ha destacado el valor del "diálogo político para resolver los conflictos, todos los conflictos". Ha pedido también "respeto a la palabra y a la voluntad ciudadana expresada en las urnas". El acto protocolario se ha alargado algo más de lo previsto por el largo escrito de Torrent en el libro de invitados de la casa, finalizado con un "eskerrik asko" en euskara y una frase en catalán: "Gracias inmensas al Parlamento Vasco y al pueblo al que tan dignamente representa".

Dedicatoria escrita por Torrent al Parlamento Vasco ELDIARIONORTE.ES

Ya por la tarde, después de una comida con la Mesa del Parlamento Vasco en el The Boost de Vitoria, Torrent tendrá una breve reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, aunque su estancia en Vitoria se debe a una invitación de la plataforma soberanista Gure Esku Dago. El dirigente independentista participará en un acto con ellos en el que también participará el lehendakari Juan José Ibarretxe. "No viene a estar con nostros", reconocen fuentes de Ajuria Enea sobre el alcance de la visita oficial, algo que ya ocurrió con Quim Torra o con Artur Mas, también convocados por Gure Esku Dago en los últimos meses y cuyos encuentros con Urkullu estuvieron presididos por la frialdad. No obstante, apelan a la "cortesía institucional" para justificar el encuentro, tras el cual no habrá comparecencia conjunta.