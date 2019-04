Nadie afloja en el conflicto en la red concertada, que lleva ya 23 jornadas de huelga

Nadie afloja en el conflicto de la enseñanza concertada. Esta semana de nuevo están en huelga los docentes tras fracasar los últimos intentos de acercar posturas con la patronal del sector. A pesar de que ya son 23 jornadas de clase perdidas por los alumnos en los dos últimos cursos y que el cansancio acumulado afecta a todos, las posturas parecen irreconciliables. Y para demostrarlo queda la fotografía de los sindicatos sentados en solitario en la mesa del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), a la que habían convocado a la patronal y al departamento de Educación, que no han acudido a la reunión.



La patronal mayoritaria del sector, Kristau Eskola, exigió a los sindicatos que desconvocaran las huelgas previstas para esta semana para volver a la negociación y consideró la convocatoria de reunión en el CRL, sin que implique una mediación de este organismo socio-laboral, una "maniobra" para "confundir a la opinión pública".



Por su parte, el Gobierno vasco ya anunció en su día que no iba a acudir al encuentro en el CRL por entender que "no tendría ningún sentido" que estuvieran en un encuentro al que no asiste una de las partes.



Mientras, los sindicatos mantienen que su voluntad es alcanzar un acuerdo para poner fin a la huelga, pero "la patronal y Educación" no hacen nada. La responsable de ELA y una de las portavoces del conjunto de sindicatos en el conflicto, Miren Zubizarreta, ha lamentado que tanto Kristau Eskola como el Gobierno no han dejado a los sindicatos "otro camino que llegar a la dinámica de huelgas".



El calendario de movilizaciones en demanda del convenio incluye nuevas jornadas de huelga el miércoles 3 y el jueves 4 de abril, y los días 8 y 9 de mayo. Más de 100.000 alumnos vascos están afectados en mayor o menor medida por la movilización sindical. Especialmente preocupante resulta la situación entre el alumnado de segundo de Bachillerato, que se tiene que enfrentar en junio a la prueba de selectividad.