Podemos da por segura "al 98%" la coalición con IU y Equo en Euskadi y presenta a Rosa Martínez como "la mejor aspirante"

Podemos ha presentado en sociedad este martes en un céntrico hotel de Vitoria a la que desea que sea la candidata a lehendakari de la coalición Elkarrekin Podemos en las autonómicas sin fecha de 2020, la exdirigente de Equo Rosa Martínez (León, 1975), hasta ahora asesora del grupo parlamentario. Martínez, que asegura formar un "tándem" con el otro Martínez, Lander, secretario general de Podemos, deberá ser ratificada ahora en el proceso de primarias que inicia la formación morada y al que seguirán los acuerdos con los otros dos partidos socios, IU y Equo, una alianza que se da por segura en Euskadi "al 98%" a pesar de los avatares en otros lugares de España.

Martínez, en un discurso sin papeles y sólo en castellano -"aún no me siento preparada para un debate en euskara"-, ha recibido con "ilusión" y "responsabilidad" la papeleta de liderar la plancha de Elkarrekin Podemos, aunque ha preferido ser cauta y esperar al final de las primarias para ofrecer más concreciones sobre su oferta política. No obstante, ha adelantado que buscará sacar a Euskadi del "estancamiento" con medidas a favor de la igualdad y contra el cambio climático o incidiendo en la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Elkarrekin Podemos se ha felicitado por haber denunciado las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza.

El otro Martínez del tándem ha dicho que "la política vasca no es la misma" que en 2016 porque su partido ha sido capaz de colar en la "agenda" temas de referencia y ha destacado como una "innovación" los "liderazgos compartidos" aunque en Euskadi es una tradición en el PNV y ahora también en EH Bildu el diferenciar el partido de la candidatura a Ajuria Enea. Según Martínez, su compañera tiene "visión y experiencia" fruto de su paso por el Congreso y de su papel como coordinadora de Elkarrekin Podemos, donde ha jugado un papel destacado en las recientes negociaciones presupuestarias con el Gobierno. "Es la mejor aspirante", ha remachado Martínez con el recuerdo del fiasco del fichaje de Pili Zabala hace cuatro años todavía fresco.