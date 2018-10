Policía municipal de Bilbao detiene a un varón por una presunta agresión sexual

La víctima habría interpuesto denuncia ante la Policía Municipal de Bilbao, que ha detenido a un varón presuntamente relacionado con estos hechos, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao que no han ofrecido más datos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Amorebieta ha aprobado una declaración institucional en la que muestra "su rechazo a la agresión sexual sufrida esta madrugada por una vecina de Amorebieta-Etxano".

Asimismo, expresa su "respeto y total disposición para ayudar a la víctima y a su familia en lo que esté en sus manos", y reitera su compromiso para erradicar todas las formas de violencia que atenten contra "la vida, la libertad, la dignidad y la plena ciudadanía de las mujeres".

"Se trata de un hecho despreciable, que no puede repetirse ni en Amorebieta-Etxano ni en ningún otro lugar. Como sociedad, no podemos consentir que ninguna persona, ninguna mujer, por el hecho de serlo, sea víctima de ningún tipo de agresión. En este sentido, instamos a toda la ciudadanía a no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexual y, por tanto, a mantener una actitud de tolerancia e impunidad cero ante estas situaciones", añade la declaración.