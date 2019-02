Athletic de Bilbao femenino: de indiferencia mediática a hito mundial

Han pasado tres años desde que el Athletic Club femenino tuvo que suspender una rueda de prensa en 2016 porque ningún medio de comunicación se acercó a cubrir el evento. Ahora, tres años después, las leonas han hecho historia en San Mamés durante el partido que jugaron contra las chicas del Atlético de Madrid. Y no fue por el resultado del encuentro, sino por el número de asistentes que arroparon a las del Athletic de Bilbao: un total de 48.121 personas, todo un hito para el fútbol femenino.

Tras el evento, a diferencia de en 2016 cuando casualmente eran las campeonas de la Liga, medios de comunicación de todo el mundo hicieron eco de la noticia y aunque no se tratase del récord mundial de asistentes en un partido de fútbol femenino, (la marca más alta reside en México, en un partido disputado por Monterrey y Tigres) los aficionados del fútbol -y los de la igualdad de género- lo celebraron como si así lo fuese.

“Desde que está el campo nuevo no se ha animado así nunca, ni a los chicos. Estaba eso que vamos, que parecía que jugaba el Madrid la Champions”, aseguró Aitzol Moraleja, uno de esos más de 48.000 aficionados que se acercaron a ver el encuentro.

Desde la Junta Directiva del equipo, la vicesecretaria María José Tato indicó a eldiarionorte.es que la idea es que eventos como estos se repitan con "cierta frecuencia" y que San Mamés "represente" el fútbol femenino.

"Nosotros, la sociedad, estábamos en deuda con el fútbol femenino. Fue un orgullo. Esa forma de visualizar el juego con esos ojos de los niños, ese apoyo, ese ánimo, esa ilusión se palpaba, se sentía en todos los poros de la piel", aseguró Tato, quien también es la responsable del equipo femenino del Athletic de Bilbao.

Por su parte, Teresa Laespada, Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, señaló que "ojalá" este evento supusiese "un pistoletazo de salida" para el auge del deporte femenino. No obstante, no se siente "tan optimista".

"Tenemos que seguir empujando, pero al menos sí hemos demostrado que puede haber un interés, que el fútbol femenino está ahí. El deporte de mujer tiene mucho camino que recorrer todavía con respecto a la igualdad, pero con lo que me quedo es con que las chicas hacen un fútbol precioso, tienen una capacidad distinta pero también preciosa y han demostrado que existe otro tipo de fútbol pero tan bonito y potente como el de los hombres", explicó Laespada.

Algunas de las jugadoras aún no habían estrenado el nuevo campo de San Mamés y, por ello, desde la Junta Directiva consideraron que el partido de la Copa de la Reina era una ocasión idónea para ello, y para que las chicas se sintieran arropadas y apoyadas por la afición.

"Que no se quede sólo en una anécdota. Hay que recordar que las futbolistas en este país todavía no tienen una liga profesional. Hay que recordar lo poquísimo que ganan si es que ganan algo, toda la discriminación que sufren. Todo esto lo llevamos ya diciendo muchísimos años y todavía en el fútbol no acaban de entender que las mujeres y los hombres son iguales y que ellas no tienen que estar discriminadas en el deporte", apuntó Matilde Fontecha, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Doctora en Filosofía.

Es difícil saber con certeza si el éxito de asistencia del partido del pasado miércoles se trata de un antes y un después para el fútbol femenino, lo que sí se puede asegurar es la repercusión mediática tanto nacional como internacional que tuvo:

Por su parte, tras el partido, las propias jugadoras quisieron agradecer a los asistentes y organizadores su apoyo y esfuerzo a través de las redes sociales:

ESKERRIK ASKO GUZTIOI!!!! Muy orgullosa del equipo y de la afición, que ha estado de 10!!

48.121 gracias 😍💪🏽🦁

Aupa @AthleticClub https://t.co/48qCQpiP6R — Marta Unzue (@M_unzue6) 30 de enero de 2019

Hoy junt@s hemos hecho historia!ESKERRIK ASKO a esos 4️⃣8️⃣1️⃣2️⃣1️⃣ Athleticzales que hoy en San Mamés han sufrido y apretado con nosotras.

Sois de récord, somos @AthleticClub!!

🙌🏼👏🏻👌🏻 pic.twitter.com/kTS4YqsITb — Erika Vázquez (@Erikavm19) 31 de enero de 2019

GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS A LA MEJOR AFICIÓN DEL MUNDO. EL SENTIMIENTO DEL @athleticclub NO SE PUEDE EXPLICAR. ¡OS LO DEVOLVEREMOS! ¡AÚPA @athleticclub ! 🔴⚪️ pic.twitter.com/ZcplYZYOtm — Lucía García (@Luciadelapola17) 30 de enero de 2019