Osakidetza ve ya como "buena señal" que se contenga el número de fallecidos y que caiga en un 50% la ocupación de las UCI

La pandemia de COVID-19 se ha cobrado otras 21 vidas en Euskadi en las últimas 24 horas y el total de defunciones se sitúa en 1.124 personas. Este miércoles se ha conocido el fallecimiento de 14 vizcaínos (son ya 579), de cinco guipuzcoanos (220) y de dos alaveses (325). Sin embargo, con el ánimo de "arrojar algo de luz", las autoridades sanitarias vascas entienden que es una cifra "más baja" que la de semanas anteriores y "eso es una buena señal", en palabras del portavoz del Departamento de Salud, Mikel Sánchez.

El desglose de los decesos arroja 580 varones fallecidos y 544 mujeres (aunque hay 2.400 menos positivos entre los varones). Del total de 1.124 muertes, 116 son de menores de 70 años y el resto de mayores. La letalidad roza ya el 40% en el caso de los hombres de más de 90 años, el sector de mayor riesgo. Encontrarás gráficos con estos y otros datos en nuestro especial interactivo sobre la pandemia.

Osakidetza entiende que el resto de indicadores de la pandemia son positivos. Se ha destacado este miércoles que la ocupación de las camas de UCI ha caído a la mitad respecto a "los momentos más críticos". Son 127 pacientes en estado grave, seis de ellos ingresados a las últimas 24 horas -un dato facilitado por el Ministerio de Sanidad-. El total de personas hospitalizadas son 905, si bien se excluyen de este cálculo las personas derivadas a hoteles medicalizados, en hospitalización a domicilio o en el centro residencial San Onofre de Vitoria (ahora de IMQ).

Sí incluye a cuatro clínicas privadas que han atendido enfermos de coronavirus durante la pandemia, IMQ, Quirón, La Asunción y Bermingham. Esa curva de ingresos va cayendo día a día y Osakidetza confía en que pronto haya centros enteros sin ningún caso. Hay un caso, el del hospital comarcal de Arrasate-Mondragón, en el que solamente quedan dos personas ingresadas con COVID-19. Hay ya planes para retomar la actividad programada ordinaria tanto en ese centro como en otros, según Sánchez.

El total de positivos confirmados se sitúa en 13.044, 234 más que en el jornada anterior. Osakidetza justifica el repunte en esta cifra por el elevado número de test realizados, tanto PCR como las denominadas pruebas rápidas. Fueron 3.804 y 2.129, respectivamente, lo que arroja un porcentaje de negativos del 96%. La Sanidad vasca interpreta, además, que los positivos con los test rápidos no son estrictamente casos nuevos, ya que esa prueba mide anticuerpos generados por el Sars-Cov-2 y puede detectar la enfermedad o ya muy avanzada o incluso superada.

Los informes del Ministerio de Sanidad recogen que la denominada tasa de crecimiento de la curva de contagios es del -6,4% en Euskadi, uno de los índices más bajos de España. Asimismo, se indica que por cada caso detectado se producen 0,85 contagios. Se entiende que por debajo del umbral de 1 no es una situación de riesgo ya que no se multiplica la pandemia. Osakidetza no facilita al Gobierno central el dato de positivos asintomáticos que sí miden Navarra y otras comunidades.

Por territorios, Álava registra 3.324 casos, 30 de ellos nuevos, lo que supone ya que más del 1% de su población se ha contagiado, un umbral que en Vitoria y en algunos de sus barrios es muy superior. En Bizkaia, los positivos conocidos son 7.328 con los nuevos 173 y zonas como el Casco Viejo de Bilbao, el barrio de Txurdinaga o Basauri también han superado esa barrera de tener un caso por cada 100 vecinos. Gipuzkoa suma 31 nuevos casos para un total de 2.392.

En cuanto a la situación de las residencias, con los últimos datos de Álava y Gipuzkoa -Bizkaia los ofrece cada 48 horas y sin dar parte de fallecidos-, son cinco más los muertos, todos en Gipuzkoa, ya que Álava no sólo no ha registrado ninguno en su último balance sino que la cifra total se reduce en tres personas cuyo deceso con COVID-19 se había computado "por error" en la estadística. También se ha "depurado" la cifra de positivos debido a casos registrados doblemente. En el mapa interactivo se pueden consultar todos los datos por territorios o por centros.

Las personas recuperadas de la COVID-19 en Euskadi son 3.317, un dato que se incrementa hasta las 7.651 si se suman las altas hospitalarias. En estas semanas en que se prepara ya la denominada "desescalada", las autoridades vascas están recalcando su deseo de incrementar el número de pruebas para conocer el alcance real de la pandemia y, sobre todo, el nivel de inmunización de la población para prevenir futuros repuntes o segundas oleadas.

No se han comprado nuevos test

En este sentido, hay varias iniciativas en marcha. Osakidetza iniciará el lunes 27 de abril la parte correspondiente a Euskadi del estudio de seroprevalencia que realizará el Ministerio de Sanidad. Se elegirá al azar a un número de hogares y se estudiará su salud. Mikel Sánchez ha pospuesto los detalles de este trabajo para los próximos días.

Por otro lado, se han activado ya campañas de testeo masivos de personal de Osakidetza, de internos y trabajadores de residencias y de otros servicios básicos como la Ertzaintza. Este periódico adelantó el sondeo previo realizado entre personas asintomáticas aparentemente sanas en la OSI Araba, la organización que agrupa los hospitales y centros de salud de Vitoria. Hasta un 9% de los estudiados ha podido haber pasado la COVID-19 sin detectarlo. Osakidetza ha admitido tener más estudios de este tipo en otros hospitales pero no ha facilitado datos. Tampoco ha explicado si esos porcentajes pueden ser extrapolables a la población en general, lo que indicaría que en Vitoria un 10% de la población habría superado ya la enfermedad.

Sánchez ha informado también que, por el momento, Osakidetza no ha adquirido nuevos test a proveedores privados para llevar a cabo estas campañas y ha garantizado que informarán públicamente en caso de que lo hagan. Sí es público que están "explorando" el mercado buscando este tipo de productos. En paralelo, está en el aire el papel que podría jugar en esta estrategia el test desarrollado por científicos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ya que las relaciones entre el equipo que lo ha desarrollado y la Sanidad vasca no son las mejores aunque ambas partes, públicamente, han asegurado que mantienen una "colaboración estrecha".