"Claramente a nivel estatal no se ve una implicación política real contra el cambio climático"

Manola Brunet (Cariñena, Zaragoza, 1955) es la primera mujer presidenta de Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial y una de las ponentes de la conferencia internacional de Cambio Climático 'Change the Change' que ha tenido lugar en San Sebastián los días 6, 7 y 8 de marzo. Brunet es una de las personalidades más influyentes de la conferencia y, aunque le esperaban más de diez entrevistas con medios tras su ponencia, en ningún momento perdió la sonrisa. Asegura que la sociedad cada vez es más consciente de los peligros que puede ocasionar el cambio climático, no obstante, critica que el papel de los políticos no está siendo suficiente.

"Los políticos acaban haciendo suyo el discurso del cambio climático pero vacío el contenido", esa es una de sus frases ¿a qué se refiere con esa afirmación?

Pues que tengo la impresión de que los políticos, de cara a la galería, tienen muy buenas palabras y se sienten preocupados. Están decididos a formar parte de las acciones para mitigar y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, pero en realidad en muy buena parte de los países eso se queda en eso, en declaraciones. En muy pocos países vas a encontrar partidos políticos cuando se presenten a las elecciones que tengan en sus programas electorales recogidos unas claras propuestas para reducir emisiones o para mejorar el medio ambiente. Al final, los políticos, su política es al corto plazo, es a los cuatro años que van a gestionar y en ese sentido supongo que hay más cobardía y miedo por su parte de si proponen determinadas políticas puedan entrar en conflicto con sectores de actividad importante de ese país o de esa región y prefieren no tocarlo. Queda bien salir en la fotografía donde firman el acuerdo de París comprometiéndose a reducir emisiones, pero luego cuando vas a la práctica ves que no hay una legislación. Eso los políticos lo pueden hacer desde distintos niveles ya sea municipal o nacional.

¿No se ve esa implicación política real a nivel estatal o a nivel europeo?

Claramente a nivel estatal no se ve una implicación política real contra el cambio climático. Ha habido un poco de cambio con el gobierno socialista muy acertado el cambio de denominación del ministerio de la Transición Ecológica pero bueno, han durado pocos meses. Han puesto sobre el tapete medidas muy vistosas, el comprometerse en el 2040 todos los coches pues prohibir y dices "bueno, oiga, esto usted no lo puede prometer" porque ¿cómo lo promete a ese horizonte temporal? En vez de decir "vamos a fomentar que las empresas automovilísticas españolas vayan introduciendo en dos años esto, en cuatro esto otro, en diez lo que sea".

En ese sentido ¿cuál cree que es el papel de las ciudades?

Clave, porque es donde vivimos la mayor parte de los ciudadanos. Y no solo el papel de las ciudades, sino de sus gestores, de los Ayuntamientos. En temas de transporte, en temas de energía, en temas de agua, si no se empieza precisamente a adoptar medidas sostenibles a nivel local pues poco se avanzará.

¿Se ha avanzado en cuanto a conciencia real del cambio climático?

Yo diría que sí. Yo diría que la sociedad y sus agentes cada vez son más conscientes de que es un problema real, no inventado por los científicos, porque cada día se acumula una cascada de evidencias de que algo está sucediendo. De tal manera que a nivel popular, es obvio que las temperaturas de este mes de febrero no son normales o el verano pasado en la costa mediterránea que llegáramos a 40 grados de temperatura durante una semana eso es sin precedentes en el registro nuestro mental.

¿Esas temperaturas son consecuencia del cambio climático?

Está ayudado. No hay un estudio previo detrás, pero me arriesgo a decir que esas temperaturas no se habrían registrado si no estuviese actuando ya el cambio climático. Por ejemplo, sí que hay estudios de que se ha quintuplicado el riesgo de que ocurran estos episodios extremos de olas de calor en los países escandinavos. El cambio climático está quintuplicando el riesgo, la probabilidad de que en los países escandinavos sucedieran las olas de calor de 2018.

¿Cuáles son las consecuencias de que el calentamiento global aumente la temperatura de la tierra de 1.5 a 2 grados?

Si no conseguimos mitigar, reducir suficientemente los gases de aquí al 2030 para que el calentamiento no supere el 1.5 el impacto social y económico se dispararán. Seguimos utilizando energía no renovable mayoritariamente como base energética de nuestro desarrollo social y económico. En ese sentido, mientras no incidamos en ello, nos estamos encaminando hacia los 2 grados o hacia más, y la consecuencia es mucho mayor en cuanto a ecosistemas naturales tanto terrestres como marinos, a nivel de incendios, a nivel de escasez de recursos, a nivel de biodiversidad y a nivel de impacto económico. Al final, el cambio climático más que ser hechos catastróficos, que lo son, porque pueden significar la pérdida de vidas humanas, en ese sentido no es una tontería. Pero el problema mayor son los costos económicos que supone.

¿De qué forma puede el cambio climático impactar negativamente en la economía?

No tanto con recesiones, estamos inyectando miles de euros por ejemplo en regeneración inútil de playas, pues eso, el ciudadano de manera directa o indirecta lo está pagando ya, eso no estoy hablando de un cambio futuro. En la agricultura si tú tienes que depender más de suministro de agua, la producción se va a incrementar, se incrementarán los precios. De tal manera, en la salud humana, las inversiones que tenemos que hacer para mitigar los efectos.

¿Y al resto de sectores?

Los efectos en salud humana, sobre todo en enfermos, en mayores, las olas de calor que ahora son más intensas habría que recurrir a las estadisticas hospitalariales en España porque hay impacto en todos los sectores. Uno de los graves problemas en España es intensificar a un más los problemas más tradicionales: escasez de recursos hídricos, un clima con tendencia a la aridez cada vez más cálido y los efectos que tiene sobre salud humana, sobre salud animal sobre sistemas naturales o la agricultura.

Ha mencionado durante su ponencia los ataques cibernéticos ¿de qué manera se puede comparar su impacto con el del cambio climático?

El Forum Mundial Económico genera siempre perspectivas decenales. Para el próximo decenio cuáles van a ser las amenazas para la economía mundial, y en ese sentido han estimado que la no mitigación del cambio climático tiene una mayor probabilidad de que ocurra y un mayor impacto económico que los ataques cibernéticos.