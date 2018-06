Vitoria acogerá entre los próximos 7 y 9 de junio el XII Congreso Internacional de Cuidados Paliativos, una cita científica de gran relevancia. El doctor Bruera, director del Departamento de Cuidados Paliativos del MD Anderson Cancer Center de Houston (USA), será el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de un congreso diseñado en torno a un intenso programa de gran nivel científico que incluye medio millar de comunicaciones, más de 70 trabajos académicos y un centenar de ponencias y sesiones con los más destacados expertos nacionales e internacionales.

A pocos días de la celebración del Congreso, Vitoria ha dado muestras de su compromiso como Ciudad Compasiva con una serie de actividades paralelas al encuentro científic. que ratifican la voluntad de sus vecinos "de crear una red de apoyo a los miembros más frágiles de la sociedad". Así lo cree el doctor Alberto Meléndez, presidente del Comité Organizador del congreso y de Arinduz-Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskad. "Estas redes sociales, que se construyen a partir de la contribución que realiza cada miembro de la comunidad en la medida de sus posibilidades, complementan y enriquecen la atención que, desde las instituciones socio-sanitarias, se presta a los pacientes con enfermedad avanzada y a sus familias".

En este contexto, a lo largo del mes de mayo se ha desarrollado un intenso programa de acciones abiertas a toda la sociedad que ha incluido propuestas como los Death Café (espacios para conversar y reflexionar abiertamente sobre la muerte alrededor de un café). Por ejemplo, recientemente ha finalizado el Ciclo de Cine sobre Cuidados Paliativos organizado por Vivir con Voz Propia, dentro del Programa Ciudad Compasiva Mayo 2018. Las sesiones concluyeron con el aclamado documental dirigido por Carlos Agulló en el que se narra el día a día de una Unidad de Cuidados Paliativos. "La cinta muestra que la vida vale la pena hasta el último segundo, por lo que hay que cuidarla hasta el final", resalta Meléndez.

En un artículo de opinión publicado en el diarionorte el año pasado, el especialista recordaba la importancia de contar con un potente servicio de cuidados paliativos porque morir bien se ha convertido en una "cuestión de suerte". "Cuando curar no es posible, empeñarse en ello no sólo es inútil y extremadamente caro, sino que aumenta el sufrimiento hasta límites que nadie desea. Nadie desea, pero 'todos toleran'".

Los Cuidados Paliativos nacieron hace ya medio siglo en Reino Unido y desde entonces han mostrado ser la respuesta más adecuada para pacientes con cáncer y con enfermedades distintas al cáncer, donde la curación no es previsible y el final de vida se está acercando. "Hoy día nadie duda de que esta 'mirada paliativa', esta forma de atención, produce una mejoría en la calidad de vida de los enfermos y de las familias cuidadoras, mientras provoca un drástico ahorro de recursos económicos al sistema de salud", recalca Meléndez.

En su intento por abrir este relevante encuentro a la sociedad y visibilizar la importancia de los Cuidados Paliativos, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos anima a ciudadanos, instituciones, asociaciones y organizaciones socio-sanitarias a compartir a través de las redes sociales fotografías con mensajes positivos sobre los #cuidadospaliativos con los hashtags #secpal18 y #paliativosvisibles.