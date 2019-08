A vueltas con las mayorías en el Ayuntamiento: la presidencia de la Mancomunidad de Pamplona está en juego

La renuncia de Elma Saiz (PSN) e Itziar Gómez (Geroa Bai) a sus actas de ediles del Ayuntamiento de Pamplona para ser nombradas consejeras del Gobierno de Navarra va a generar una desigualdad temporal en el primer pleno municipal. De los 27 concejales que tiene la corporación, tan solo podrán votar 25, lo que hará que PSN y Geroa Bai tengan un voto menos, y que Navarra Suma pueda sumar mayoría (13 concejales de 25).

Esta situación se hará efectiva durante el primer pleno del curso político -que está previsto que se celebre el próximo jueves 5 de septiembre-. En esta sesión se dará de baja de manera oficial a las dos ediles. Sin embargo, de acuerdo con la normativa municipal y con el calendario establecido, los nuevos concejales -Federico Colmenar por el PSN y Javier Leoz por Geroa Bai- no podrán tomar posesión de sus cargos hasta la próxima sesión plenaria, prevista para el 3 de octubre.

EH Bildu, Geroa Bai y PSN han señalado en un comunicado conjunto lo negativo de esta circunstancia, pues se altera "el orden de mayorías y minorías municipales salidas de las urnas en las elecciones del 26 de mayo de 2019". Por ello, y "con el fin de evitar estas consecuencias y otras que pudieran derivarse de esta situación anómala de representación institucional", exigen al alcalde Enrique Maya (Navarra Suma) que celebre un pleno extraordinario urgente esta misma semana.

De acuerdo con los grupos de la oposición, el regidor municipal se habría negado inicialmente a convocar la sesión plenaria, por lo que este martes, amparándose en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Pleno, han registrado de manera oficial la convocatoria de un pleno extraordinario.

Desde el consistorio aseguran que el alcalde no ha tenido y "no tiene intención de negarse a la celebración de un pleno extraordinario", y que el motivo de que no esté convocado ya es que hasta este martes no se había registrado una petición formal para ello. Reconocen que los grupos sí le habían trasladado al alcalde su voluntad de que convocase dicha sesión, pero siempre de modo informal y sin emplear los cauces legales para ello.

A partir de ahora, el regidor tiene hasta 15 días hábiles para convocarlo. En caso de que no lo hiciese, y de acuerdo con el artículo 48, el Pleno extraordinario quedaría "automáticamente convocado para el quinto día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las 12.00 horas".

¿Por qué es tan relevante el juego de mayorías?

En septiembre está previsto que se designe a la nueva cúpula directiva de la Mancomunidad de Pamplona. En la actualidad, este organismo -formado por 50 municipios y con un presupuesto de 120 millones de euros- está liderado por Aritz Ayesa, el candidato propuesto en su día por EH Bildu. El presidente de la Mancomunidad es elegido entre los 54 miembros que componen la asamblea general: los 27 concejales del Ayuntamiento de Pamplona (13 de Na+,7 de EH Bildu, 5 del PSN y 2 de Geroa Bai) y otros 27 representantes del resto de consistorios de la comarca.

Ahora, tras la renuncia del PSN a la alcaldía de Huarte (obtenida por EH Bildu), se ajusta todavía más la votación por la igualdad de fuerzas. De ahí la importancia que adquieren los votos de los dos ediles del PSN y Geroa Bai que todavía no han recogido sus actas de concejal, y que no podrán hacerlo hasta la segunda sesión plenaria, prevista para el 3 de octubre. A no ser, claro está, que se celebre antes una sesión plenaria extraordinaria.