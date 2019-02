¿Quién protege a Jon Darpón?

La participación ciudadana es vital para destapar el clientelismo y la corrupción tan arraigada como lo está en las OPE de médicos especialistas de Osakidetza. Y así lo constata la denuncia que hace casi un año hicieron tres médicos anestesistas de Osakidetza. Tres profesionales que ahora se enfrentan al ostracismo profesional como castigo que le impone el sistema al que pertenecen por haber sido “chicos malos”.

A mí, como parlamentaria de Elkarrekin POdemos, me ha tocado escuchar a tres ciudadanos que querían poner fin a unas dinámicas corruptas como lo son la filtración de exámenes en las OPE de especialistas hospitalarios para favorecer a unas personas frente a otras.

Estas personas no sólo han demostrado ser grandes profesionales de un sistema público al que defienden y protegen sino ser también grandes ciudadanos a los que ahora toca proteger. Y digo esto porque no parece que el Gobierno Vasco esté por la labor de hacerlo, ni con estos ni con nadie que tenga el estómago en este país de querer denunciar el clientelismo que impera en las filas del PNV.

En Elkarrekin Podemos conocíamos estos días que la Fiscalía nos da la razón: al parecer Osakidetza mediante tres de sus altos cargos decidía qué miembros de los tribunales diseñarían las pruebas para el IVAP y, por tanto, contarían con información privilegiada que luego repartirían a sus prefereti. La denuncia de la Fiscalía señala once especialidades víctima de filtraciones y, de esta forma, la vulneración de la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública para un elevado número de participantes de la OPE 2016-2017 de Osakidetza.

La Fiscalía ha sido contundente señalando a tres jefes de servicio y miembros de un tribunal que también fueron los encargados de confeccionar los exámenes de la OPE de la que eran parte. Enumera una amplia lista de elementos que dejan claro para la fiscal superior, Carmen Adán, que en las Opes Dopadas de Osakidetza se beneficiaron unos pocos mediante la filtración de exámenes.

Para Adán no hay duda y por ello remite la denuncia al juez para su instrucción. De lo que no cabe duda tampoco es que elementos que a primera vista claramente constituían una sospecha de filtración, para el señor Darpón no han sido más que ataques hacia Elkarrekin Podemos, mientras intentaba taparlos e inventar coartadas y pretextos para desviar la atención.

En junio lo denunciamos mediante un acta ante notario en la que "acertábamos” quienes aprobarían la OPE de Anestesiología y que ahora sirve de prueba para la Fiscalía. En diferentes iniciativas parlamentarias hemos señalado al consejero como responsable último de amparar un modelo de OPE corrupto que facilitaba las filtraciones legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno y así han pasado 40 años sin que a nadie en el gobierno de turno le importara.

Hemos pedido al lehendakari en varias ocasiones el cese de Jon Darpón. Un Jon Darpón incapaz de hacer frente a la crisis de las Opes con la responsabilidad que se le debe exigir a un consejero.

A estas alturas, si algo tengo claro, es que alguien protege al Sr. Darpón que no deja que Urkullu lo cese. Es posible que ese alguien sea un tal 28A o 26M, quién sabe... Por de pronto lo que sí sabemos es que el propio Gobierno Vasco, con su dictamen negativo a nuestra proposición de ley para proteger a personas alertadoras es quien no quiere permitir que Euskadi tenga una ley que ampare a quienes denuncian corrupción en nuestras instituciones.