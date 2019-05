Sobre el "voto útil" de la izquierda en Madrid

El otro día, a cuenta de esta tribuna de opinión en eldiario.es que defendía que el voto a Madrid en Pie es un voto útil por razones "matemáticas" (sic.), algunos colegas me preguntaban mi opinión.

Para empezar, convendría aclarar algunas ideas: No es cierto que las encuestas estén por principio incapacitadas para estimar a los partidos pequeños, o que sistemáticamente los infraestimen. Las muestras más pequeñas hacen más difícil estimar con precisión su nivel de apoyo, pero i) a estas alturas tenemos MUCHAS encuestas (lo cual reduce la incertidumbre), y ii) falta de precisión no implica necesariamente infraestimar su nivel de apoyo. De hecho, tenemos ejemplos de partidos pequeños a los que algunos dieron la posibilidad de entrar (Equo en 2011, Unió en 2015, PACMA en 2019) y que al final no lograron hacerlo, y no tenemos casos de partidos que obtuvieron representación y a los que ni una sola encuesta le concediera esa posibilidad. No es cierto pues que las encuestas siempre "castiguen" a los pequeños.

El núcleo del análisis del artículo son unas simulaciones de trasvase de votos a partir de las cuales el autor concluye que "siempre es mayor el riesgo de que ese voto útil beneficie al bloque de las derechas". Confieso que he leído y releído el texto varias veces, y he sido incapaz de encontrar la lógica de este ejercicio y, sobre todo, cómo le puede llevar a esa conclusión sobre la probabilidad de que el voto útil beneficie a la derecha. De verdad que no lo entiendo.

Déjenme explicarles la situación, que creo que es bastante más sencilla de lo que parece.

Si Madrid en Pie está por encima del 5% de los votos, trasvasar votos hacia otras candidaturas de izquierdas puede reducir la representación de la izquierda en su conjunto siempre que ese trasvase de votos provoque que MeP acabe cayendo por debajo del umbral. Estar por encima del 5% es especialmente importante porque, como dice el autor, en circunscripciones grandes (como los ayuntamientos de las grandes ciudades, o las elecciones con distrito único como la Comunidad de Madrid), cuando un partido supera el umbral, accede automáticamente a más de un escaño o concejal. Si MeP pasa del 5,1% al 4,9% como consecuencia del trasvase, MeP pierde más concejales de los que podría ganar el resto de la izquierda gracias a ese trasvase.

Si por el contrario Madrid en Pie está por debajo del 5%, trasvasar votos hacia otras candidaturas de izquierdas NUNCA reduce la proporción de representantes que tiene la izquierda en su conjunto. Puede que ese trasvase acabe siendo insuficiente para ganar al bloque de la derecha (si el trasvase es pequeño y la elección no está muy competida), o puede que gracias a ese trasvase la izquierda acabe teniendo mayoría (si la diferencia entre la izquierda y la derecha está muy ajustada). En todo caso, es matemáticamente imposible que, con MeP por debajo del 5% de votos, un hipotético trasvase de votos de MeP hacia Más Madrid o PSOE provoque que la derecha mejore sus resultados. Imposible.

En definitiva, la pregunta que se debería hacer el elector cuya prioridad única es maximizar el número de representantes de partidos de izquierda es "¿está hoy MeP por encima o por debajo del 5%?" Mi lectura de las encuestas que se han publicado, teniendo en cuenta lo que discutíamos más arriba, es que es enormemente improbable que MeP esté ahora por encima de ese umbral. Sería realmente extraño que estuviera por encima del 5% y ninguna encuestadora (ni las que recogen datos vía online, ni las que lo hacen vía telefónica, ni presencialmente) haya detectado ni siquiera la posibilidad de que entrara en reparto de concejales.

