Yolanda Díaz, ¿con o sin Podemos?

Hasta hace muy poco, la competición en el espacio de la izquierda parecía haber entrado en una fase de relativa calma, con un PSOE consolidándose como fuerza hegemónica y una Unidas Podemos relegada a un espacio electoral cada vez más marginal. Sin embargo, creo que en el último año han aparecido dos elementos que han vuelto a dinamizar la confrontación partidista en la izquierda, haciéndola más atractiva y menos predecible: (i) Por un lado Más País, que inicialmente mostraba una personalidad borrosa y objetivos poco claros, está logrado definir su proyecto político de forma más clara. (ii) Por otro lado, Unidas Podemos, ha entrado en un interesante proceso de relevo de liderazgos que podría tener como consecuencia la redefinición del espacio de la izquierda en España.

La supervivencia del líder fundador no siempre es fácil para los partidos de nueva creación. El hecho de que Podemos esté afrontando esa operación de manera planificada, sin la presión de unas elecciones inminentes es algo que la potencial candidata, Yolanda Díaz, debe aprovechar. La historia de Podemos está sin duda llena de logros, pues en apenas cinco años ha conseguido entrar con fuerza en el Congreso de los Diputados, impulsar el primer gobierno de coalición de la historia reciente e influir de manera decisiva en muchas políticas públicas. Sin embargo, Podemos ha llegado al Consejo de Ministros tras un desgaste electoral acumulado muy importante. Durante el camino ha ido perdiendo muchas de las complicidades que gozaba inicialmente y se ha dirigido progresivamente hacia un espacio electoral más propio de la vieja IU que del que gozaba en sus inicios.

Ahora Unidas Podemos tiene una oportunidad para redefinirse. Y para que un proyecto a la izquierda del PSOE logre superar los hitos de la vieja IU es necesario atraer a una porción relevante de las bases electorales de centro-izquierda (que actualmente votan en masa al PSOE). Yolanda Díaz puede ser un activo en ese proceso. Existen poderosos indicios de que la vicepresidenta segunda podría ayudar a recuperar parte del espacio perdido. En el gráfico 1, muestro las valoraciones de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz en comparación con las que recibe el presidente Pedro Sánchez. Los datos son contundentes: la mayoría de los votantes de centro-izquierda y exvotantes de Unidas Podemos valoraban mejor a Pedro Sánchez que a Pablo Iglesias. El porcentaje de los que tenían mejor opinión de Iglesias que de Sánchez era realmente modesto.

Sin embargo, con Yolanda Díaz ocurre algo muy diferente. En ese caso el porcentaje de quienes la valoran mejor que a Pedro Sánchez es similar a los que opinan lo contrario. Y entre los exvotantes de Unidas Podemos, el saldo es claramente positivo para Yolanda Díaz. En definitiva, los datos de encuesta indican que la ministra de Trabajo podría solventar el escaso atractivo electoral que tenia Iglesias entre los votantes de izquierda más moderados.

Pero, ¿es suficiente con un simple reemplazo de candidato para revertir la eterna crisis electoral de Podemos? Creo que esta es la pregunta clave y la principal tarea que tiene Yolanda Díaz en los próximos meses. Es cierto que la candidata tiene un atractivo electoral más transversal en términos ideológicos. Es capaz de ganarse la simpatía entre quienes ahora no votan a Podemos pero podrían eventualmente hacerlo en el futuro. Pero el candidato no lo es todo. La marca del partido es crucial para entender el éxito electoral. Es por este motivo que cabe preguntarse cómo es percibida la marca Podemos y si la imagen del partido podría eclipsar los efectos potencialmente positivos que tiene la candidatura de Yolanda Díaz.

Déjenme que aporte algún dato que nos ayude a resolver esta cuestión. En el gráfico 2 muestro el porcentaje de personas que perciben la ideología de Iglesias, de Díaz y de Podemos como de extrema izquierda. La mayoría de los votantes de centro (y un porcentaje muy elevado de los de centro-izquierda) sitúa a Iglesias en las posiciones ideológicas más extremas, algo que no ocurre en el caso de Díaz. En efecto, la vicepresidenta comunista no es percibida como una radical. Pero lo más interesante es cómo se percibe el partido, Podemos. El porcentaje de personas que creen que Podemos es de extrema izquierda es ciertamente superior al de Yolanda Díaz, pero muy inferior al que cosecha Pablo Iglesias. Claramente los datos muestran que el perfil "radical" estaba más presente en su antiguo líder (Iglesias) que en el propio partido.

Así pues, con el fin de "ensanchar la base", ¿debe Yolanda Díaz evitar presentarse bajo el nombre de Podemos e impulsar una plataforma transversal? Mi lectura de los datos es que efectivamente la marca Podemos podría empujar la candidatura de Yolanda Díaz a posiciones más radicales de lo que desearían los votantes de centro-izquierda. Sin embargo, no deberíamos exagerar la magnitud de ese contagio, pues Podemos no se percibe tan radical como Pablo Iglesias. Incluso el contagio podría ser el inverso: con una nueva cara visible, la imagen de Podemos (y de Unidas Podemos) podría moderarse.

En realidad, creo que Yolanda Díaz tiene otros motivos más poderosos para preferir presentarse con nueva plataforma transversal al margen de la marca de Unidas Podemos. En concreto creo que podría resolver dos problemas potencialmente dañinos: (i) el problema de ser una candidata que no controla orgánicamente a Podemos (con las dificultades que ello conlleva para condicionar su estrategia e ideario político) y (ii) el problema de que existan distintos partidos a la izquierda del PSOE, especialmente Más País, que puedan hacerle sombra y dañar sus expectativas electorales.

Los beneficios de una plataforma transversal para "ensanchar la base" parecen evidentes para Yolanda Díaz. Otra cuestión es qué efectos tiene tanto para Podemos como, sobre todo, para Más País. El primero podría perder fácilmente su actual poder de influencia; el segundo podría incluso poner en riesgo su existencia como organización. Más País está en proceso de construcción de un proyecto verde cosmopolita cuyos frutos (de haberlos) se recogerán más a medio que a corto plazo. Cualquier aventura colectiva de la izquierda (coalición electoral, plataforma transversal, etc.) puede poner en riesgo fácilmente todo lo construido hasta ahora, desdibujando su incipiente perfil ideológico. Desde hace unos meses, Iñigo Errejón había asumido por fin la necesidad de que Más País fuera el proyecto verde cosmopolita en España, algo que no supo (o no quiso) ver en las elecciones del 2019. En ese momento, Errejón prefirió jugar la baza de la desafección por ir a la repetición electoral en lugar de apostar por definir claramente una alternativa verde. Se trata de un error que ha sabido corregir en los últimos tiempos. Quizás no sea momento de cambiar de nuevo la hoja de ruta. Una plataforma transversal liderada por Yolanda Díaz, enturbiaría de nuevo el perfil propio que quiere construir Mas País, volviendo de nuevo a la casilla de salida.

En definitiva, puede que Yolanda Díaz considere oportuno una plataforma transversal que le permita "ensanchar la base" y controlar mejor el proyecto. Pero, para Podemos y muy especialmente, Más País, se trata de una oferta que quizás deberían rechazar.