El PDeCAT, expulsado del partido de los liberales europeos por la presión de Ciudadanos

Ciudadanos ha conseguido que la familia liberal europea reniegue del PDeCAT. Este sábado se ha formalizado una expulsión que venía masticada desde que la ejecutiva de ALDE decidió hace un mes pedir la desafiliación del partido de Carles Puigdemont por la corrupción de su antecesor, Convergència Democrática de Catalunya. De fondo, está la pelea profunda por la hegemonía del discurso en Europa del conflicto catalán, y ALDE ha decidido quedarse con el españolismo de Ciudadanos y expulsar a los independentistas catalanas. En definitiva, una victoria diplomática en el establishment europeo de Albert Rivera y una derrota de Carles Puigdemont.

El PDeCAT ha reaccionado con dureza ante la decisión de ALDE, que considera fruto de "una campaña de acoso por parte de Ciudadanos por el compromiso de PDeCAT con el proceso de autodeterminación de Catalunya".

"Ciudadanos", prosigue el comunicado, "es hoy el principal partido de ALDE en número de cargos públicos y aportación económica, y ha abusado de este papel ante la actitud timorata de los dirigentes de ALDE, que han traicionado así uno de los principios fundacionales del partido".

El PDeCAT se desmarca de su herencia convergente en el comunicado y se reivindica como un "partido nuevo", y denuncia "la traición de ALDE" a sus orígenes.

ALDE ha difundido un comunicado tras la decisión de expulsar al PDeCAT en el que dice no querer "interferir" en la "política interna" española.

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos y vicepresidente del Partido de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Luis Garicano, auguraba recientemente: "Creo que hay mucha gente en Europa que está muy cansada de un partido corrupto que ha mostrado muy poco respeto por el Estado de derecho, que es un principio básico del liberalismo".

La salida del PDeCAT del partido ALDE es automática, no así del grupo parlamentario que ALDE tiene en el Parlamento Europeo y en el que la antigua Convergència cuenta con el eurodiputado Ramon Tremosa.

