El presidente del Parlamento Europeo dice que "se estudiará en breve" si se autoriza o no el acto de Vox en la Eurocámara

El presidente de la Eurocámara pide tiempo para analizar la petición de un acto del grupo conservador ECR con Vox de invitado para hablar de Catalunya. "Lo estudiaremos en breve", ha escrito Antonio Tajani en su respuesta a un correo electrónico enviado por el eurodiputado de ERC Josep Maria Terricabras.: "No le corresponde al presidente autorizar conferencias. El presidente solo puede (y debe) intervenir en los casos en que, según la evaluación de la Dirección General de Seguridad (DG SAFE), el acto presenta riesgos. [...] Como ha sido el caso de la conferencia organizada por el Sr. Vajgl y Packet [la de Carles Puigdemont], el acto programado para el 6 de marzo al que se refiere en su correo electrónico [el de Vox] será evaluado por los servicios responsables del Parlamento en breve".

Terricabras, junto con el otro eurodiputado de ERC, Jordi Solé, y el de PDeCAT, Ramon Tremosa, firman un mensaje de queja enviado al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, junto con otros eurodiputados que se han significado a favor de la causa independentista: el estonio Ivo Vajgl (ALDE), y los belgas soberanistas flamencos Ralph Packet (ECR) y Mark Demesmaeker (ECR). El mensaje también está con copia al resto de miembros del Parlamento Europeo.

"Es sorprendente y extremadamente preocupante el doble rasero del presidente del Parlamento Europeo, el señor Antonio Tajani"; afirma el escrito: "Por un lado, censura una conferencia con la participación del Sr. Quim Torra, presidente de Cataluña, y el Sr. Carles Puigdemont, alegando que son una amenaza para la seguridad, y por el otro lado, acepta la conferencia "Cataluña, una región española", organizado por Vox, una fiesta española de extrema derecha".

La carta "condena enérgicamente el trato desigual, la falta de imparcialidad institucional del Sr. Tajani y la censura inaceptable de cualquier acto en el que se debatan ideas políticas. No pedimos la prohibición de este acto público, ya que nuestro compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo es mucho más fuerte que el del Sr. Tajani y González Pons (PPE), Iratxe García (S&D) y Javier Nart (ALDE), que solicitaron explícitamente la prohibición de las conferencias del Sr. Torra y del Sr. Puigdemont. Pero sí pedimos el respeto de los valores fundamentales europeos y la imparcialidad cuando se trata de proteger el pluralismo en esta Cámara".

El mensaje concluye avisando de que los firmante persistirán "por todos los medios legales y políticos" en el "derecho a expresar ideas políticas democráticas, como la autodeterminación catalana, en el Parlamento Europeo".

¿Y cuál ha sido la respuesta de Tajani?

Una proyección del Parlamento Europeo publicada este lunes anunciaba que Vox irrumpiría el 26 de mayo con seis eurodiputados. Y, horas después, se conocía que el partido de extrema derecha estará en la Eurocámara el 6 de marzo para hablar de Catalunya. ¿Los ponentes? El secretario general del partido, Javier Ortega Smith; la vicepresidenta de relaciones institucionales, Malena Contesti; el portavoz en Catalunya, Jorge Buxadé; la editora de Intereconomía, Rosa Cuervas; y el historiador Jesús Lainz.

El anuncio del acto se produjo el mismo día en que debía celebrarse un acto de Carles Puigdemont en la Eurocámara, anulado por el presidente del Parlamento, Antonio Tajani.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, reaccionó pidiendo que se impida el acto por amenazar el "orden público y la seguridad: fascismo nunca más".

Y el propio Puigdemont denunció la actitud de Tajani, si bien este no ha autorizado ni dejado de autorizar el acto:

That is scandalous. Mr @Antonio_Tajani censures our conference but allows an event organised by the Spanish far right party VOX. Populism and extreme nationalism are welcomed at the European parliament but not the right to self-determination, recognised by UN... https://t.co/AyfLeLOKnR