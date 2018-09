Moncloa se desmarca de las gestiones del embajador para asistir a Corinna en sus negocios: "Este Gobierno no lo haría"

Tras 24 horas evitando el tema, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado por primera vez a la noticia de que un embajador acompañó a la princesa Corinna en un viaje de negocios a Arabia Saudí en 2007. La amiga del rey asistió a aquel viaje en representación de Juan Carlos I. La portavoz del ejecutivo, Isabel Celaà, ha marcado distancias: "Este Gobierno no lo habría hecho".

Se da la circunstancia de que los hechos se produjeron durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y con Miguel Ángel Moratinos al frente de la cartera de Exteriores. Los detalles de ese viaje y la presencia de un embajador español fueron desveladas este miércoles por eldiario.es, sin que hasta el momento se haya producido ninguna reacción oficial al respecto.

Consultado por esta redacción, Moratinos aseguró no recordar si el embajador Manuel Alabart estaba o no como intermediario en ese encuentro. En los mismos términos se pronunció el por entonces responsable de Comercio, Joan Clos. Hasta hoy nadie había juzgado el escándalo. Celaà lo ha hecho levemente al dejar claro que ese tipo de intermediaciones ahora no serían aceptadas.