Las bases del PSOE respaldan el acuerdo con Unidas Podemos con un apoyo del 92% y una participación del 63%

Las bases del PSOE respaldan el acuerdo para el Gobierno de coalición con Unidas Podemos con un resultado favorable del 92%, en una consulta en la que ha participado el 63% de la militancia. Una participación que supera en 11 puntos a la conseguida en la anterior consulta, en 2016, para preguntar por el pacto alcanzado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, y un apoyo en esta ocasión 13 puntos por encima.

En total, se han emitido 103.718 votos, de los que 95.421 han sido positivos. Estas cifras no incluyen los datos de Catalunya, donde el respaldo también ha sido mayoritario, pero la participación no ha sido tan alta. Han votado el 44,94% de los militantes del PSC y de las JSC. En total, 6.342 personas, de las que el 93,64% ha dicho ‘sí’ al acuerdo con Unidas Podemos.

Los militantes socialistas han respondido a lo largo de este sábado, y desde el viernes en el caso de hacerlo de forma online, con un 'sí' o un 'no' a la pregunta: "¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?". Se trata del acuerdo de apenas dos folios, con 10 puntos que marcan los "ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista", pero que no incluye medidas concretas. Tampoco el reparto de puestos, más allá de una vicepresidencia para el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que supera así el veto de la negociación de julio.

Esta es la primera ocasión en la que el PSOE está obligado a consultar a sus bases sobre los acuerdos de Gobierno en los que participa, después de incluir esta norma en los estatutos en el 39º Congreso, celebrado en junio de 2017. Aún sin los apoyos parlamentarios necesarios para la investidura, Ferraz puso en marcha esta semana una campaña en redes sociales y con debates en las agrupaciones, con la que esperaba conseguir una participación masiva que refrende el pacto con Iglesias. Con los datos en la mano Pedro Sánchez ha conseguido una participación superior a la de hace tres años, que en Ferraz ya habían considerado un éxito.

El líder socialista, Pedro Sánchez, ha votado alrededor de las 10:30 de la mañana en la sede de Pozuelo de Alarcón "para ganar el futuro y seguir construyendo un país que no deje a nadie atrás". El sábado pasado, ya había enviado una carta a la militancia defendiendo el acuerdo y durante toda la semana tanto él como diferentes cargos del partido habían lanzado mensajes similares.

Acabo de votar en mi agrupación. He votado para que España tenga un Gobierno estable y progresista, para ganar el futuro y seguir construyendo un país que no deje a nadie atrás.

Hoy, la militancia del @PSOE decide. #ParticipaPSOEpic.twitter.com/kiC8lrGq36 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2019

El objetivo de la ejecutiva socialista era superar la participación y el apoyo obtenido en la anterior consulta a la militancia. Fue en 2016, para preguntar sobre el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera para la investidura fallida de aquel año. Una consulta que, si bien entonces no era obligatoria, buscaba un espaldarazo al acuerdo frente a la discrepancia de una parte de los líderes territoriales. Entonces, votaron el 51,7% de los inscritos, con un resultado favorable del 79%. En total, participaron 95.763 personas de las 189.256 llamadas a las urnas, de las que 73.940 secundaron el acuerdo finalmente frustrado con Ciudadanos.

En esta ocasión, el censo del PSOE es menor, porque ha perdido 10.605 militantes desde aquel acuerdo: son 178.651. Aún así, los datos de participación han alcanzado el 63%, con un apoyo del 92%. Sánchez no sufre ahora la presión interna de los barones, que en 2016 se mostraron críticos con el pacto con Rivera. En esta ocasión, solo ha tenido en contra a antiguos líderes, sin poder orgánico, como el expresidente Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra o el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha amenazado con romper el carné si Sánchez "forma gobierno con Podemos, ERC y los independentistas".

El PSOE ha consultado a la militancia unos días antes de comenzar las negociaciones con ERC para la investidura, que se celebrarán la próxima semana. La formación de Gabriel Rufián también ha preguntado a sus bases sobre la posibilidad de "rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación". Una formulación que no parece preocupar en exceso a los socialistas. "El Gobierno, desde siempre, ha mantenido la posibilidad, y la ha ejercido, de diálogo dentro de la Constitución, dentro de la ley", respondió el viernes tras el Consejo de Ministros la portavoz Isabel Celaá. El resultado de la consulta de ERC se conocerá el lunes. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado tras votar a favor del preacuerdo que el gobierno de coalición "no será solo progresista, sino dialogante", siempre "dentro de la ley".

Las confluencias también realizarán sus propias consultas, vinculantes, a las bases. Los inscritos de Podemos pueden votar desde hoy y hasta el miércoles. El objetivo de Iglesias es obtener un respaldo abrumador al acuerdo con el PSOE. Ya en julio utilizó esta fórmula para preguntar a las bases sobre una "coalición integral" y "sin vetos" con los socialistas. Se vio respaldado por el 70% de los inscritos que participaron, que fueron tan solo el 26% de las bases, aunque finalmente si aceptó vetos -el impuesto por Sánchez al propio Iglesias- y las negociaciones no llegaron a buen puerto.