El Partido Popular rectifica el currículum de Javier Maroto después de reconocer que carece de un máster que aparecía en la web del partido

El vicesecretario del PP, Javier Maroto, incluyó un máster que no posee en el currículum que su formación adjuntó a la ficha de su perfil oficial en la web de la formación conservadora. Génova asegura que la exageración es producto de un error no intencionado y remiten al currículum presentado ante el Congreso de los Diputados en el que no se hace referencia alguna a la posesión de un máster.

Mientras la web del PP aseguraba hasta este jueves que Maroto tenía un máster en gestión del IESE, en la del Congreso se aclara que el dirigente popular tan solo está en posesión de un curso bajo la denominación de "Programa de Liderazgo y Gestión Pública". En Génova aclaran que ya se ha dado orden de subsanar el error.

"Alguien en la web ha debido de interpretar que eso era un máster y se ha cometido un error", señalan fuentes del Partido Popular. El asunto ha trascendido durante la entrevista que Maroto ha protagonizado en la Cadena Ser y a las preguntas de Pepa Bueno. Con posterioridad a ese encuentro, Maroto se ha explicado desde Twitter.

PLGP: Programa de Liderazgo en Gestión Pública. La traducción como máster no es adecuada. Creo que lo he explicado así a la primera con @PepaBueno pic.twitter.com/iqP30U8ymq — Javier Maroto (@JavierMaroto) 5 de abril de 2018

Maroto ha sido estas semanas el dirigente del PP que más apoyo ha prestado a Cristina Cifuentes, mientras el resto de la cúpula guardaba silencio a la espera de sus explicaciones.