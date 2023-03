Abascal cree que “las coincidencias de Tamames con Vox son más que suficientes” para defender la moción de censura

Santiago Abascal ha defendido este lunes su decisión de que el candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura contra Pedro Sánchez sea Ramón Tamames, pese a que ya se conoce el discurso -que fue adelantado en exclusiva por este diario- y pese también a algunas discrepancias con Vox que el ex dirigente del PCE ha aireado estos días en las numerosas entrevistas y declaraciones hechas a los medios de comunicación. A su juicio, “las coincidencias de Tamames con Vox son más que suficientes” y eso es lo importante. Así lo ha dicho en una entrevista con el periodista Carlos Herrera en la Cope la víspera de que comience en el Congreso la primera jornada del debate de la moción de censura. Abascal ha confesado que está “tranquilo no sólo de ánimo sino también con la conciencia tranquila” porque sabe que “están haciendo lo correcto”, aunque la moción no salga adelante. “Pero es lo que tenemos que hacer y lo que quieren millones de españoles”, se ha justificado. “La moción va a retratar a Sánchez como lo peor de la democracia”, ha añadido, en alusión a sus socios. Luego ha reconocido que la publicación del discurso “es una filtración que no nos gustó, evidentemente”, pero que “ha servido para que se sepa que el fin de la moción es convocar elecciones” y también para dejar claro “que vivimos en una autocracia”.

Abascal ha insistido en que esas discrepancias de Tamames con su partido “no son nuestra principal preocupación” y ha acusado de nuevo a los medios de comunicación de destacarlas: “Creo que las diferencias que ha mostrado con Vox en algunos aspectos han sido llevadas a titulares por los medios de comunicación que han hecho innumerables entrevistas al profesor Tamames durante estos días”. De hecho, ha proseguido, “sabemos que esas entrevistas han durado mucho más y que luego las transcripciones solo han hecho referencia hacia donde había algún punto de discrepancia”, se ha quejado. “Nos sorprende la unanimidad mediática que ha habido contra Vox”, ha resumido.

“Pero nosotros no hacemos las cosas en función del cálculo electoral”, ha añadido, “nosotros no defendemos el derecho a la vida, por ejemplo, frente al aborto y la eutanasia, o hacemos oposición a la ideología de género o a una inmigración masiva e ilegal en función de criterios porcentuales de apoyo en las encuestas. Lo hacemos porque creemos simplemente en ello”, ha sostenido el líder de Vox que ha insistido en defender la presentación de la moción contra Sánchez porque creen “que el Gobierno merece ser censurado” dado que “estamos padeciendo uno de los peores gobiernos de nuestra historia”. “Es un Gobierno sostenido en un grupo político peligroso directamente comunista como es Podemos, sostenido en los enemigos del orden constitucional y de la nación como son los independentistas que dieron el golpe en Cataluña y sostenido en partidos como Bildu que son herederos del terrorismo”, ha sentenciado.

Abascal ha restado importancia al hecho de que ya se hayan publicado las líneas básicas del discurso de Tamames y ha adelantado que habrá algunos cambios en lo que diga mañana. También ha afirmado que no entiende la abstención del PP, adelantada hace tiempo, “cuando ni siquiera han escuchado el discurso”. Por ello ha pedido a los de Feijóo que “reflexionen” y esperen a escuchar a Tamames.

En su opinión, aunque la iniciativa fracase numéricamente va a ser “una de las pocas veces en las que Pedro Sánchez no va a tener todo a su favor en Las Cortes” en donde cree que “hay pocas posibilidades de hacer oposición”. Pero gracias al formato de la moción, tanto él como el candidato alternativo podrán intervenir también sin límite de tiempo, algo que no ocurre en las sesiones de control al Gobierno.

El líder de extrema derecha ha vuelto a sostener que el Gobierno de coalición de Sánchez “no es ilegal pero sí ilegítimo”, porque es “un Gobierno sostenido en la mentira, que nos ha llevado a la ruina”, y que entre otras cosas, “se ha lanzado al asalto de las instituciones y se ha ido por la pendiente del extremismo legislativo” impulsando “leyes suicidas” como, por ejemplo, “las que han puesto a miles de violadores en la calle” o “las que prohíben explotar nuestros recursos energéticos”.

Durante la entrevista en la cadena de los obispos, ha señalado también que cree que Sánchez “contestará utilizando la condescendencia”, aunque no cree que conteste “a ninguna de las acusaciones”. “Nunca lo ha hecho, jamás lo hace en las sesiones de control, así que en eso no va a haber novedad, pero es bueno que los españoles sepan lo que está pasando”.

Preguntado por si cree que el presidente puede aprovechar para decretar un adelanto electoral, ha afirmado que “no se atreve a decir que es lo que hay en la cabeza de Pedro Sánchez”, sin embargo, no tiene duda de que no tendrá “ningún tipo de escrúpulo” en decretar un adelanto electoral: “Si le beneficia, lo hará”. No obstante, Abascal cree que “Sánchez es un presidente caducado que está buscando en estos momentos un sillón internacional” y que “sabe que no tiene ninguna opción ya que el pueblo español le va censurar de la manera más severa cuando tenga ocasión” en las urnas, en las próximas elecciones generales.