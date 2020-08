Almeida debuta como portavoz de Casado: "Con los socios de Sánchez no podemos pactar unos presupuestos; Sánchez tendrá que elegir"

El Partido Popular no apoyará los presupuestos de Pedro Sánchez pese a la llamada de unidad del presidente del Gobierno este lunes ante el Ibex 35. José Luis Martínez Almeida se ha estrenado como portavoz nacional del PP remarcando que las "líneas rojas" del partido siguen vigentes: mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno –y participe de la elaboración de las cuentas– no hay opciones para que los populares voten a favor de los presupuestos. "Con los socios de Pedro Sánchez nosotros no podemos pactar los presupuestos; es Sánchez quien tendrá que elegir", ha dicho el portavoz nacional y alcalde de Madrid en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP.

Almeida también ha criticado que Sánchez quiera un "sí" de la oposición a un "cheque en blanco" en referencia a que el presidente del Gobierno no ha presentado todavía las cuentas. El portavoz nacional ha reiterado que el PP no pueden apoyar los Presupuestos Generales para "blanquear" al Ejecutivo de coalición. Lo primero, ha defendido el alcalde de Madrid, es aprobar ese anteproyecto de las cuentas y, a partir de ahí, el Gobierno ya "tendrá derecho" a pedir a la oposición que "arrime el hombro". "Primero se tendrán que entender entre ellos", ha insistido el portavoz nacional.

"¿De verdad Pedro Sánchez pretende hoy 31 de agosto, que la oposición le diga sí a sus presupuestos? Lo que pretende es que hoy le demos ese cheque en blanco sin saber siquiera si están ellos de acuerdo. Sin haber aprobado un anteproyecto y sin, por supuesto, haberse sentado con nadie a hablar. Los tiempos merecen más rigor y seriedad. Los españoles merecen que el Gobierno de verdad tenga más rigor y más seriedad. Que el Gobierno piense menos en ellos y más en España", ha insistido el portavoz nacional de los populares.

En cualquier caso, con o sin anteproyecto, el PP ya avanza su rechazo a apoyar las cuentas del Gobierno si el Gobierno de coalición sigie en marcha ya que, como ha explicado Almeida, el proyecto de los populares es "incompatible" con las políticas de Unidas Podemos.

Almeida ha asegurado, no obstante, que Casado irá a su cita este miércoles con Pedro Sánchez "con la mejor predisposición", con idea de insistir en los pactos puntuales que el PP viene ofreciendo al Gobierno sobre temas concretos. "No vamos a hacernos la foto, nuestra intención no es que sea una forma de comunicación del presidente del gobierno --ha dicho--. Los españoles no quieren más fotos, ni política de comunicación".

Martínez-Almeida también ha cuestionado el formato de la conferencias "España puede" que ha organizado Moncloa. El portavoz del PP ha invitado al presidente Pedro Sánchez a "escuchar" a los empresarios, en vez de "hablar" ante ellos. "¿No debería haber sido el formato al revés, que el presidente escuchara a los empresarios?", se ha preguntado el también alcalde de Madrid en su primera rueda de prensa como portavoz nacional del partido.

El portavoz nacional del Partido Popular también se ha pronunciado sobre Catalunya y la amenaza de desobediencia de Quim Torra. Almeida ja instado al Gobierno de Sánchez a que desautorice de forma "rápida e inmediata" al presidente de la Generalitat catalana, después de que éste haya asegurado que, tras desobedecer "dos veces" al Tribunal Supremo, volverá a hacerlo si es inhabilitado. Almeida ha pedido al Ejecutivo que aplique la "legalidad vigente en todo momento" para que no "parezca que hay un intento de contemporizar o de establecer un equilibrio" de fuerzas "en función de la situación parlamentaria" en que se encuentra el Ejecutivo central.

Mensaje a Cayetana Álvarez de Toledo

Almeida también ha tenido palabras para su compañera de partido, Cayetana Álvarez de Toledo, que este domingo anunciaba que mantendrá su escaño como diputada en el Congreso de los Diputados y que "investigará" si puede mantener su libertad como diputada rasa. El alcalde de Madrid ha asegurado que la exportavoz del PP en la Cámara baja siempre tendrá las "puertas abiertas", pero ha afeado sus palabras respondiendo si hubiera sido diputado cuatro legislatura –como ella lo ha sido– ya "tendría un conocimiento bastante aproximado, sin necesidad de hacer mayores investigaciones prospectivas" de lo que es ser parlamentario raso.

"Siempre estarán abiertas las puertas del Partido Popular para Cayetana Álvarez de Toledo, que la decisión de dejar o no el escaño era una decisión personal suya que le correspondía tomar a ella y que, por tanto, nosotros respetaremos en todo momento esa decisión, al margen de que sea para prestar o no la libertad que tienen un diputado de base", lanzaba Almeida.