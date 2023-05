Bildu asegura que el PP le propuso un pacto para hacer alcalde a Maroto que los populares niegan

Corría el año 2015 y en España gobernaba Mariano Rajoy. Tras las elecciones municipales de aquel mayo, y a pocos días de la constitución de los ayuntamientos, se produjo una conversación en los pasillos del parlamento vasco entre dirigentes del PP y de EH Bildu que, según fuentes de la formación independentista vasca, acabó concretándose en toda una proposición política de los populares hacia el partido al que hoy incluso insinúan que llegarían a ilegalizar por sus vínculos con ETA.

La versión de EH Bildu de ese encuentro es que fue el entonces dirigente del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, quien se acercó al presidente de Sortu, Hasier Arraiz, para intentar recabar su apoyo a Javier Maroto en su relección como alcalde Vitoria. Siempre según la versión de la formación vasca, Oyarzábal llegó a argumentar que el acuerdo era bueno para ambas partes porque los hechos habían demostrado que “la polarización” le iba bien a ambos partidos.

En esa conversación informal frente a las instalaciones del grupo parlamentario de EH Bildu desvelada en su día por el diario Gara, el dirigente popular habría llegado incluso a ofrecer contrapartidas en forma de alcaldías para la formación abertzale, según fuentes parlamentarias de Bildu. Y para enmascarar esas contrapartidas de cara al electorado de ambas formaciones, Oyarzábal habría llegado a concretar aún más la fórmula: que alguno de los concejales del PP en municipios de la provincia de Álava en los que el bastón de mando estuviera reñido entre Bildu y el PNV, “se confundieran” al votar para terminar haciendo alcaldes a los abertzales.

En conversación con eldiario.es, Iñaki Oyarzábal niega todos los extremos de la versión dada por Bildu de ese encuentro. “Desmiento absolutamente que trasladara ninguna oferta formal”, asegura el exdirigente popular, que aclara que aquella conversación “no fue siquiera ninguna reunión ni negociación”. “Es una falsedad absoluta, tuvo lugar en los pasillos del parlamento, en público. E hicimos la misma petición a todos los partidos: que se respetara la lista más votada. Y eso no es ninguna negociación”, puntualiza.

Sin dar detalles de los interlocutores, el diputado de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, hizo referencia a esa oferta y a esa conversación este miércoles desde la tribuna del hemiciclo. “Ha dicho el representante del PP que ellos jamás pactarían nada con Bildu y hay un dicho español que dice que tengas cuidado con lo que dices para que no te caiga encima”, empezaba advirtiendo.

Matute ha rememorado cómo “en una ocasión en el Parlamento vasco un dirigente del PP de Álava nos pedía que votásemos a nuestra propia lista en el ayuntamiento de Gasteiz para que no saliera la del PNV a cambio de que ellos se equivocaran en dos alcaldías de Álava que podíamos negociar”, reveló. “Eso lo viví, yo estaba cuando ese dirigente del PP Alavés llegó al despacho a hacer esa proposición tan deshonesta, así que no digan de este agua no beberé ni este cura no es mi padre”, añadió Matute.