Los controles de Correos sobre el voto por correo neutralizan las sospechas de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a las próximas elecciones generales, ha vuelto a lanzar la sospecha sobre la limpieza de los procesos electorales en España, esta vez conminando a los trabajadores de Correos a hacer su trabajo “con independencia de sus jefes”. Los controles de la empresa que el propio Feijóo presidió durante tres años, sin embargo, han aumentado en los últimos meses con casi 20.000 refuerzos tras la exigencia de la Junta Electoral de presentar el DNI para evitar fraudes.

La ubicación de las elecciones a finales de julio, en plenas vacaciones de verano, ha disparado las peticiones de voto por correo en España. La administración ha registrado más de 2,3 millones de peticiones a un día de finalizar el plazo para solicitar el voto a distancia, lo que supone duplicar las cifras de las últimas generales celebradas en 2019. Una vez recibida la documentación, puede ser depositada hasta el 20 de julio en las oficinas de la empresa pública.

El trámite exige nuevos requisitos después de que en las últimas eleccciones municipales y autonómicas del mes de mayo varias investigaciones abiertas en torno al supuesto fraude en el voto por correo, sobre todo en Melilla, llevaron a la Junta Electoral Central a reforzar los controles. El pasado junio estableció que todas las personas que hubieran pedido el voto por correo para las generales tendrán que presentar el DNI no solo a la hora de emitir la solicitud, también cuando se deposita el sobre con las papeletas en las oficinas de la empresa pública.

Esta decisión supuso ampliar a todo el territorio nacional la medida establecida el pasado 28 de mayo en Melilla a raíz de las sospechas de un posible fraude que a día de hoy sigue investigando un juzgado de la ciudad autónoma. En caso de que una persona justifique que no puede acudir personalmente con el DNI en la mano, puede dar autorización para que lo haga otra persona pero con una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

Los sindicatos de la empresa pública vienen reclamando más refuerzos de personal, habida cuenta de que los comicios coinciden con vacaciones de verano de parte del personal. Regino Martín, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, acusó durante una entrevista en Telemadrid a la dirección de la empresa de “tomar el pelo” a los ciudanos y de no contratar suficientes refuerzos para responder al reto que se fija la empresa pública y calculó que 2,5 millones de personas habrán solicitado ejercer el voto a distancia. En esa entrevista el representante sindical acabó dando a entender que es el Gobierno el que no quiere que la gente vaya a votar.

CC.OO Correos: “El gobierno no está encariñado con que la gente vaya a votar”. https://t.co/y1PvTtGla6 — Borja Sémper (@bsemper) 12 de julio de 2023

El PP se agarra a estas declaraciones del sindicato para amplificar sus sospechas sobre el Gobierno. A raíz de las declaraciones de Feijóo, la empresa que él mismo presidió entre los años 2000 y 2003 con el segundo Gobierno de Aznar ha recordado que desde el 30 de mayo ha tomado “todas aquellas medidas necesarias para garantizar el voto por correo”. Entre otras las 19.400 contrataciones de refuerzo que ha llevado a cabo para “el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo para las Elecciones Generales que se celebrarán el 23 de julio”, ha explicado. CCOO, ensalza el PP, se ha denunciado que esas contrataciones no se han producido.

En sus declaraciones, Feijóo ha puesto en marcha la misma estrategia desplegada por él mismo en 2005 para poner en duda la limpieza de las elecciones, informa Aitor Riveiro. Ese año, cuando era candidato a la Xunta de Galicia en la lista que encabezaba Manuel Fraga, exigió al ejecutivo central del PSOE que custodiara las sacas del voto exterior cuando llegaran a Madrid.

Feijóo, experto en cuestionar las elecciones

El historial de Feijóo alentando bulos para poner en duda la limpieza de las elecciones en España se retrotrae a 2005. Apenas unos años después de abandonar la presidencia de la empresa, y en plena campaña electoral para ganar la Xunta de Galicia, el hoy líder del PP pidió a través de su equipo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero custodiar las sacas del voto exterior a su llegada al aeropuerto de Barajas.

La estrategia de poner en duda la limpieza de los comicios hasta el punto de alentar una teoría que cuestione los resultados creció con fuerza de la mano de Donald Trump y Jair Bolsonaro en EEUU y Brasil, respectivamente, y ha sido también adoptada por la derecha y la ultraderecha en España en las últimas citas electorales.

El voto por correo tiene, en primer lugar, un doble control: cuando se solicita la papeleta y cuando se reciben en el domicilio. Suplantar la identidad de alguien para votar no es, por tanto, tan sencillo, con el riesgo añadido de que la persona titular de ese voto acuda al colegio electoral y se destape el fraude. Cuestionar la custodia que hace Correos de esos votos también es tarea complicada: los sobres son remitidos a la unidad de reparto adscrita al colegio electoral correspondiente, en la que se depositan y se custodian en cajas de seguridad hasta su posterior entrega durante el día de las elecciones en las mesas electorales correspondientes, informa Elena Herrera.

Es recurrente también cuestionar el recuento porque, según difunden determinados agitadores de ultraderecha, empresas como Indra intervienen en el proceso de recuento, cosa que no es cierta. El recuento es tarea de los ciudadanos que forman parte de las mesas electorales: las compañías se limitan a trasladar los resultados a una página web de acceso público.

