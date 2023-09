Feijóo se suma a las críticas de Almeida y Moreno a la AEMET: “Hay que mejorar la previsión”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este jueves sobre la alerta roja lanzada por la AEMET ante la DANA que azotó buena parte de España, y cuya gestión terminó enfrentando al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y a la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los mensajes enviados por el 112 de Madrid a teléfonos móviles en los que se pedía a la población que intentara no salir de casa.

La DANA ha provocado al menos tres muertos, varios desaparecidos y múltiples daños materiales tanto en municipios de Madrid como de Toledo y otras zonas, y ralentizó, por ejemplo, el servicio ferroviario desde Sevilla que pasa precisamente por la provincia castellana.

Pero el líder del PP ha optado por criticar a la Agencia Estatal de Meteorología. Feijóo ha explicado que “anuló un vuelo” que tenía previsto para el lunes por la mañana, y que su partido tuvo que posponer la reunión prevista de la Junta Directiva Nacional ante las inclemencias que se avecinaban.

Unas inclemencias que, según Feijóo, no llegaron. “No se produjo, al menos en Madrid en la zona en la que trabajamos. No la vivimos con la intensidad inicial prevista. Hay que mejorar la previsión y si la previsión es correcta, tenemos que hacer algo proporcionado”, ha dicho. En Madrid hubo cortes de carreteras, trenes y de hasta siete líneas de Metro.

Feijóo ha insistido en que “la previsión inicial falló en algunos términos territoriales” y ha justificado que “las autoridades locales han hecho caso a la AEMET y han tomado decisiones sobre esas previsiones”, para concluir: “Honradamente, creo que no hay ningún problema, salvo que lo dicho por la agencia no se produce con esa intensidad”.

Feijóo asume así las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha pedido que la AEMET “afine” sus pronósticos. El alcalde ha acusado a la agencia de hacer perder “credibilidad” a las instituciones.

Ayuso sí ha defendido a la AEMET y a su propio Gobierno, que envió una alerta a todos los móviles de la región. Una decisión que, ha dicho, evitó “una situación peor”.

Feijóo no ve “útil” el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso

El líder de los populares también se ha pronunciado sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. “No creo que sea muy útil”, ha dicho, ante la propuesta registrada el miércoles en el Congreso por el PSOE, Sumar y varios grupos independentistas o nacionalistas para el uso de esos idiomas en los trabajos parlamentarios. Un cambio del Reglamento que formó parte de la negociación con ERC y Junts para que el bloque progresista se pudiera hacer con la mayoría en la Mesa de la Cámara Baja y que la derecha rechaza de plano.

“Esto no es avanzar hacia la unidad ni la igualdad”, ha asegurado Feijóo en una entrevista en Antena 3, en la que ha bromeado con la entrevistadora, Susanna Griso: “Imagínese que usted me entrevista en catalán y yo respondo en gallego”.

Feijóo ha asegurado además que permitir que los diputados catalanes, vascos o gallegos utilicen su lengua en el Congreso incide contra los derechos del resto de representantes. “Nos van a imponer algo tan elemental como es dejar de utilizar el idioma en el que nos entendemos todos y usar un pinganillo para entendernos a través de traductores”, ha dicho, para volver a utilizar un chascarrillo en su argumentación que recupera la falsa tesis de que en la educación catalana está vetado de alguna manera el idioma castellano: “¿se va a imponer también en los colegios? ¿se podrá utilizar en castellano y el catalán indistintamente en los colegios de Catalunya?”.

El líder del PP ha explicado otra vez su postura sobre Catalunya y la necesidad de buscar un “encaje al problema territorial” que este mismo miércoles defendió en una rueda de prensa en Canarias. “Será un pacto de Estado o no será. Se hará de acuerdo con la ley o no se hará. Y será en el encaje constitucional, o no se hará”, dijo ayer.

Una idea en la que ha insistido. Feijóo ha asegurado que usó “a propósito” la palabra “encaje” para “incluir la terminología independentista” en su respuesta a las palabras pronunciadas por Carles Puigdemont el pasado martes y en las que puso las condiciones de partida para que los siete diputados de Junts apoyen una investidura.

“Si quieren hablar del encaje, o es con un pacto de Estado, la Constitución y dentro de la ley, o no se hará”, ha asegurado el líder del PP.

Feijóo ha explicado, como ya hiciera ayer el PP, que su propuesta para Catalunya es la que le planteó a Pedro Sanchez la semana pasada en su infructuosa reunión en el Congreso, y en la que planteaba un pacto de Estado territorial “destinado a convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y a fortalecer la España de las Autonomías”, así como “un nuevo modelo de financiación autonómica y local”.

El líder de la derecha ha planteado que la reforma del Senado es una reivindicación histórica de “los partidos nacionalistas” siempre les he oído decir que el S lo tenemos que reorientar.

Feijóo ha concluido que el PSOE “votó el 155” y “ahora va a aceptar un 155 del independentismo y estar intervenido en el G”. “Los independentistas quieren devolver aquel 155 e imponer su 155. Vamos a vivir un Gobierno tutelado por dos partidos independentistas”.