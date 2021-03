Un juzgado niega represalias de Podemos a la abogada que denunció irregularidades pero obliga a indemnizarla por su cese

La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Granollers, Carmen Briones Jurado, ha condenado a Podemos a restablecer la jornada laboral de su abogada Mónica Carmona —a la que le redujo a la mitad su tiempo de trabajo en diciembre de 2019— y a pagarle la parte del salario que ha dejado de percibir desde entonces, pero niega que fuera represaliada por su supuesta investigación sobre las presuntas irregularidades en el partido. Carmona, que sigue a sueldo de Podemos en Catalunya aunque lleva más de un año de baja, ha impulsado junto al también abogado José Manuel Calvente las denuncias que han dado lugar al ‘caso Neurona’, que mantiene imputado al partido.

En la sentencia del 12 de marzo, adelantada por La Razón y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza declara nula la modificación de sus condiciones de trabajo al ser apartada del puesto de responsable de Cumplimiento Normativo porque Podemos no ofreció “justificación alguna” para llevar a cabo una reducción de su jornada. Durante el procedimiento, la formación defendió que la ampliación se hizo con ocasión de su nombramiento para ese puesto y que la reducción quedaba justificada con su cese, acordado por unanimidad por el Consejo Ciudadano Estatal, su principal órgano ejecutivo. Cuando fue destituida, Carmona siguió contratada a media jornada como abogada de Podemos en Catalunya, un puesto que venía desempeñando desde abril de 2016.

No obstante, la jueza rechaza la pretensión de la letrada de obtener una indemnización de 75.000 euros al alegar que fue relevada como consecuencia de su supuesta investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la cúpula del partido. “No se aprecia indicio alguno de vulneración de derechos fundamentales”, dice el fallo, que destaca también la ausencia de indicios que permitan afirmar que la reducción de su jornada obedezca a “una represalia por el ejercicio o cumplimiento de sus funciones”.

De hecho, la resolución subraya que Carmona no acreditó que hubiera realizado informe alguno sobre esas supuestas irregularidades “con anterioridad a su conocimiento de la propuesta de su cese como responsable de Cumplimiento Normativo”. Y afirma que la “práctica totalidad” de los documentos que aportó manifestando que eran parte de esos supuestos expedientes de investigación son “meras alegaciones” que “no constan acreditadas a través de ningún medio de prueba”. El juez del ‘caso Neurona’ también ha pedido a Carmona esos supuestos expedientes, pero nunca los ha entregado, aseguran fuentes de la formación.

Por otro lado, la jueza Briones pone de manifiesto que de esas supuestas investigaciones serían “únicamente” conocedores Carmona y Calvente y muestra su sorpresa por el hecho de que ambos sacaran a la luz las presuntas irregularidades cuando cambiaron sus circunstancias laborales —él, al ser despedido; y ella, al reducírsele la jornada— y no cuando tuvieron conocimiento de las mismas.

En este sentido, respecto a Carmona, afirma que “no realizó o no consta” que, antes de conocer su cese como responsable de Cumplimiento Normativo pidiera formalmente documentación o que advirtiera a la Gerencia de los posibles riesgos. “Ni siquiera comunicó el hecho mismo de la investigación, ni elaboró informe alguno, ni formuló denuncia alguna de dichas irregularidades”, dice la sentencia.

En consecuencia, concluye la jueza, no consta que los responsables de Podemos tuvieran conocimiento de su supuesta investigación y no pudieron represaliarla por algo que no conocían. La abogada tampoco logró demostrar haber enviado ningún mensaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias, advirtiéndole de esas supuestas irregularidades, como declaró ante el juez del ‘caso Neurona’ y recogieron diversos medios de comunicación. “Esta juzgadora no ha sido capaz de localizar tal chat de Telegram”, dice la resolución.