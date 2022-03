Sánchez ve “insuficiente” el “esfuerzo fiscal” para bajar los precios si no se reforma el mercado energético

Pedro Sánchez asegura que el paquete de medidas que el Gobierno aprobará el 29 de marzo para, entre otras cosas, bajar el precio de la luz, la gasolina y el gas incluirá bajadas de impuestos, pero insiste en que es “insuficiente” y en que es necesario cambiar el modelo del mercado energético en el seno de la UE para combatir su crecimiento “desbocado”. Esa será la apuesta que defienda España en el Consejo Europeo de la próxima semana y el presidente en la gira que le llevará a cinco países y a encontrarse con ocho mandatarios. En ese primer encuentro, celebrado en el Palacio de la Moncloa con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, no ha conseguido un apoyo cerrado ya que su homólogo ha dicho que tiene que conocer “los detalles de la propuesta”.

“Tenemos que seguir protegiendo a los consumidores vulnerables, como estamos haciendo, haciendo un esfuerzo fiscal para reducir el impacto que pueda tener este incremento de los precios desde el punto de vista fiscal, como estamos haciendo y como haremos en el paquete del próximo 29 de marzo; pero es insuficiente desde el momento en que no atacamos el origen de la causa, y el origen de la causa de este precio desbocado de la energía tiene que ver con un mal diseño de la conformación de los precios y cómo está conectado la evolución del precio del gas en el de la electricidad”, ha afirmado Sánchez en una rueda de prensa tras la reunión con el croata.

El presidente ha explicado que el mercado es “disfuncional” ya que en el caso de España la evolución del precio lo está marcando el gas -que representa en torno al 10 o el 15% de la producción, a pesar de que las energías renovables “que son más baratas” representan un 45%. Por eso el Gobierno insiste en que se desvincule el gas del precio de la electricidad.

Sánchez se ha pronunciado así después de la primera reunión que ha mantenido el Gobierno con el PP en la ronda de contactos que ha iniciado para buscar el máximo consenso para el plan de respuesta a los efectos de la guerra, aunque no ha hablado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, todavía para que le diera detalles. El PP no ha salido contento de esa reunión de la que esperaba mayor concreción. La portavoz, Cuca Gamarra, había instado al presidente durante la sesión de control a bajar impuestos de manera inmediata.

Sin embargo, el presidente sostiene que hay que esperar a ver qué se acuerda en el seno de la UE la próxima semana. “Este es el momento definitorio de Europa y tenemos que reivindicar el patriotismo europeo para salir fortalecidos de este embate definitorio al que Putin está tratando de someter a nada más y nada menos que un proyecto político que vive como una amenaza, que es esta Europa unida”, ha agregado Sánchez.

Desoye el 'no' de Unidas Podemos a más gasto militar

Sánchez busca el mayor consenso posible para ese plan no solo con los partidos políticos sino también con los agentes sociales y las comunidades autónomas, con las que los responsables económicos del Gobierno mantendrán una reunión sectorial la próxima semana.

Y lo que rehúye son las discrepancias que han surgido en el seno de la coalición después de que haya defendido un incremento del gasto militar. No obstante, el compromiso no formará parte del plan sino que se tiene que acometer en los Presupuestos Generales del Estado, que en 2022 recogieron una subida del 7,9% del gasto para Defensa. Sánchez está poniendo el énfasis en acercarse al 2% del PIB en gasto militar, que es lo acordado en el seno de la OTAN, aunque Margarita Robles reconoció que es una cifra inalcanzable. El Gobierno no fija ninguna fecha para llegar a ese objetivo.

En todo caso, Sánchez defiende que hay que elevar el gasto en Defensa después de que se esté produciendo una guerra en la frontera de Europa y desoye la oposición de Unidas Podemos que verbalizó la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Tenemos que reforzar nuestra seguridad”, ha afirmado el presidente, que se ha referido de nuevo al “patriotismo europeo” no solo para comprar conjuntamente vacunas frente a la COVID-19 o reformar el sistema energético sino también para la política exterior y de seguridad.

“Desde España tenemos que ser, no solamente responsables, yo diría corresponsables de la seguridad de Europa, sino también solidarios, porque si hay otros países, que decididamente están aumentando el presupuesto en Defensa para mejorar la seguridad del conjunto de la UE, España tiene que estar ahí también”, ha expresado antes de avisar al socio minoritario: “Desde luego, España estará donde tiene que estar y hará lo que tenga que hacer”.