Sánchez, a Vox: “Ustedes y Putin no se saldrán con la suya”

“Ustedes y Putin no se saldrán con la suya”. Pedro Sánchez pasa al ataque con Vox ante los reproches de Santiago Abascal, que le ha dicho que el “Gobierno es una fábrica de miseria igual que se ideología”. El presidente del Gobierno ha situado a la extrema derecha del lado de Vladimir Putin al asegurar que el presidente ruso quiere en Europa lo que Abascal “está haciendo o trata de hacer”: “Que no esté unida sino desunida y que cundiera el desánimo en la sociedad, que hubiera manifestaciones como la que está auspiciando, no en contra de la invasión y de la guerra sino en contra de los gobiernos que están en contra de esa invasión y de la guerra”.

La inflación amenaza la recuperación a la que Sánchez fiaba la velocidad de crucero hasta las elecciones en 2023

Saber más

El socialista ha hecho una pregunta retórica al plantear “qué sería de Europa” si gobernaran Salvini en Italia, Le Pen en Francia y Vox tuviera poder institucional en España. “Sería la muerte de Europa”, ha sentenciado. “Representan la intolerancia, la falta de argumentos. Por eso Putin ha apoyado a aquellos con los que ustedes se reunían a principios de este año”, le ha recriminado.

“Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos gobiernen en Europa”, ha dicho menos de una semana después del pacto con el PP en Castilla y León que permitirá entrar a la extrema derecha por primera vez en un gobierno regional. “Ustedes y Putin no se saldrán con la suya”, ha advertido.

“Salga a la calle si usted puede y no viaje tanto”, le había dicho Abascal, que ha acusado al presidente de “hacerse el imprescindible donde no le quieren”. “Se ha hecho una foto con el primer ministro canadiense. Con los españoles no ha hecho nada, migajas y mentiras”, ha continuado el líder de la extrema derecha, que ha acusado al Gobierno de ser “responsables de la dependencia energética”. En su última intervención en el Congreso, Abascal puso a Alemania al decir que se tenía que apostar por el gas y apenas un mes después ese país está atrapado por su dependencia de Rusia.

“Cambie, rebaje urgentemente los impuestos sobre los bienes esenciales, con el gas, la gasolina, la luz, cierre el insultante ministerio de Montero”, ha proseguido Abascal que ha insistido en que los 20.000 millones de euros destinados a políticas de igualdad se destinan a la “guerra de sexos”. “Recorte en gasto político, recorte a partidos, sindicatos o patronales”, le ha pedido Abascal.

El PP exige bajar los impuestos sin esperar a la UE

En la misma línea, el PP ha exigido a Sánchez que elimine ministerios para encarar la crisis que deja la guerra en Ucrania. “No se puede pedir sacrificios desde la atalaya del Gobierno más numeroso y caro de la historia”, le ha dicho la portavoz, Cuca Gamarra, que calcula que el Gobierno tiene un margen de 60.000 millones para reducir el “gasto ineficiente” y, dentro de esa cantidad, incluye departamentos ministeriales y las vicepresidencias. “Es una inmoralidad, antes de reclamar privaciones a nadie debe ajustarse el cinturón”, le ha dicho en la sesión de control al Gobierno.

“Mañana es tarde para millones de españoles”, ha dicho la diputada, que ha defendido que el “PP propone la bajada del IVA del 21% al 4% en gasolina y gasoil [a pesar de que en las propias filas conservadoras hay dudas de que eso se pueda llevar a cabo al margen de Bruselas] y recortar de manera temporal el impuesto de hidrocarburos”. “Baje impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de recortar ministerios hoy mismo”, ha sentenciado tras decirle que no espere al 29 de marzo, que es la fecha que se ha marcado Sánchez para aprobar el paquete de medidas con el que pretende hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania para ver qué decide primero el Consejo Europeo y alcanzar un acuerdo con los partidos en España. En la misma línea de Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha acusado al Gobierno de esperar estos trece días para “recaudar más”.

Sánchez ha vuelto a tender la mano al PP para consensuar un plan conjunto tras haber alcanzado un acuerdo de mínimos en la Conferencia de Presidentes. “La sociedad está apoyando la respuesta que estamos dando. Le pido que hagamos un ejercicio de patriotismo europeo estar a la altura de lo que nos están pidiendo las sociedades”, le ha contestado el presidente, que ha reprochado que el “nuevo PP” se parezca al de Pablo Casado: “Usan los mismos argumentos, se oponen, me recuerda al anterior portavoz del antiguo PP”.