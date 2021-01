Vacunas que "sobraron", razones del cargo y dirigentes "obligados": todas las coartadas para colarse en el proceso de vacunación

En su plan de vacunación, el Ministerio de Sanidad estableció que en la primera fase, la que se inició el 27 de diciembre y que concluirá este domingo, los únicos colectivos a los que se les debía administrar la vacuna por parte de las comunidades autónomas –que tienen transferidas las competencias en Sanidad– eran los mayores que viven en residencias y los trabajadores sanitarios de estas y el personal sanitario y sociosanitario de primera línea o que está en contacto estrecho con posibles casos de coronavirus.

En las últimas semanas, sin embargo, se han conocido múltiples casos de personas que no forman parte de ninguno de esos grupos que han sido vacunados saltándose los protocolos. Entre ellos, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y otros cargos militares, dos consejeros de Salud –los de Murcia y Ceuta, los dos del PP– varios alcaldes –de PSOE, PP o Junts–, altos cargos de distintas administraciones y otros profesionales. Todos ellos han justificado haber vulnerado las normas establecidas por Sanidad defendiendo distintas coartadas.

Cuando este viernes elconfidencialdigital reveló que el JEMAD, Miguel Ángel Villarroya, el Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Fernando García González-Valerio, y el Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), Francisco Braco Carbó, ya se habían puesto la primera dosis de la vacuna, fuentes del Ministerio de Defensa explicaron a la agencia Europa Press que las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas y que el Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza al personal sanitario, a miembros de las misiones internacionales y a la cadena de mando siguiendo un criterio de edad. Siempre según las fuentes antes citadas, dentro de este tercer grupo se encuadrarían tanto el JEMAD como otros altos cargos militares.

Si es verdad que el JEMAD (Secretario de Estado)

se ha vacunado, debe dimitir o ser cesado por el Presidente.



Si el MinDefensa ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo, Robles debe dar explicaciones pic.twitter.com/nWt1adHVCp — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) 22 de enero de 2021

La polémica que generó la noticia sobre la vacunación de esos mandos motivó, no obstante, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidiera un informe al propio JEMAD para conocer las razones de esa vacunación, y que uno de los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, reclamara directamente la dimisión de Villarroya. "Si es verdad que el JEMAD (Secretario de Estado) se ha vacunado, debe dimitir o ser cesado por el Presidente. Si el MinDefensa ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo, Robles debe dar explicaciones", escribió este mismo viernes el portavoz adjunto de la formación, Enrique Santiago, en su cuenta de Twitter. También exigieron esa dimisión el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Quien sí dimitió el pasado miércoles tan solo unas horas después de asegurar que no lo haría fue el ya exconsejero de Salud de la Región de Murcia Manuel Villegas, del PP. Un día antes, el martes, se conoció que tanto él como otros 400 cargos de su consejería –entre ellos la mujer del propio Villegas– se habían vacunado saltándose el protocolo. El miércoles por la mañana, el aún consejero se defendió asegurando que, a su juicio, con las directrices de Sanidad era "difícil saber quién es y quién no es necesario en el ámbito sanitario". Es por esta razón que decidió vacunar al personal sanitario que no era de primera línea, él incluido.

"Es una decisión tomada desde el convencimiento. No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio", dijo. Horas después, y ante la presión ejercida tanto por Ciudadanos, socio del PP en el Gobierno de Murcia, como de la dirección nacional de los populares de Pablo Casado, el miércoles por la tarde Villegas comparecía junto al presidente regional, Fernando López Miras, para anunciar su cese, entre alabanzas del propio presidente autonómico hacia su consejero.