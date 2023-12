Vox defiende que Abascal pida “colgar de los pies” a Sánchez: “Ha sido la suerte de muchos dictadores y eso es historia”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha justificado este lunes que el líder de su partido, Santiago Abascal, haya advertido de que “habrá un momento” en el que el pueblo querrá “colgar de los pies” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus concesiones a los nacionalistas e independentistas, tal y como dijo en una entrevista en Argentina al diario Clarín. Para Garriga sus comentarios simplemente reflejan “la suerte de muchos dictadores y eso no es odio, es historia”.

En dicha entrevista, Abascal se explayó contra el presidente del Gobierno, del que dijo que “es una persona que ha vendido su principios” y “puede hacer cualquier cosa” para mantenerse en el poder, incluso “pisar las leyes” o “poner en riesgo la unidad nacional”. A su juicio, el jefe del Ejecutivo “no es astuto y hábil como la gente piensa”, sino que es “un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios” y, por lo tanto, “tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados” que “tienen escrúpulos porque nos ponemos límites”. “Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno”, añadió el dirigente de extrema derecha tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente argentino, el ultra derechista Javier Milei.

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) de Vox, Garriga ha sido preguntado por estas declaraciones y por las exigencias del PSOE para que las condene con contundencia, invitando a los de Feijóo a que rompan los acuerdos de Gobierno que mantienen con Vox. Pero el 'número dos' de Abascal ha afirmado que lo único que ha hecho el dirigente de su partido ha sido “recordar la suerte de muchos dictadores. Y a eso algunos le llaman odio pero no es odio, eso es historia”.

En su opinión, “el PSOE se ha lanzado a asustar al PP y el PP sale pidiendo perdón a la izquierda por defecto” y, “arrugándose” ante ella, “sale a responder a manipulaciones del Gobierno aceptándolas como realidades certeras”. El dirigente de Vox ha afirmado además que si exigen que rompan los pactos es porque también “saben lo incómodos y eficaces” que son. “Estamos condicionando los gobiernos al Partido Popular”, ha celebrado.

Son “palabras descontextualizadas”, dice ahora Vox

Poco después, la formación de extrema derecha subía un post en su cuenta de X con la entrevista completa a Abascal asegurando que se están criticando “unas palabras descontextualizadas” del líder acusa al PP de seguir “haciendo el caldo gordo al PSOE golpista”. “No aprenden”, lamentan.

En su comparecencia Garriga ha cargado contra Feijòo, que ha sostenido que las palabras de su aliado en decenas de gobiernos siguen la “estrategia” del PSOE, al que el PP ha acusado de “victimizarse” con unas “presuntas ofensas”. “Esta es la estrategia diseñada por el PSOE y por el señor Sánchez, que parece ser, le viene bien al señor Abascal”, ha insistido Feijóo en una entrevista en Telecinco este lunes, en la que ha considerado que “van en la misma línea que el presidente de construir un muro en España, un muro de las dos Españas”.

Desde el partido de extrema derecha se apresuraron a replicar a su aliado que “aún no se ha enterado” y sigue “repartiéndose sillones” con los socialistas. Garriga ha abundado más y ha añadido que Vox nunca se “arrugará”, ante “la izquierda supremacista que se cree con el derecho de decir quiénes son los malos y quiénes son los buenos” y que “pretende sacar adelante con esta basura de ley de amnistía, sino que seguirá plantando cara al Gobierno. ”Nosotros queremos ser recordado como los que estuvimos al lado de los españoles para frenar al autócrata“, ha sentenciado el dirigente de extrema derecha, quien pese a todo, no ha vuelto a amenazar al PP con romper ningún acuerdo.