La burbuja del alquiler llega a Ada Colau: "Me acaban de subir el alquiler 300 euros"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este viernes, en una entrevista concedida a EL MÓN A RAC1, que la inflación inmobiliaria y la gran subida del precio de los alquileres también le han afectado a ella: "Me acaban de subir el alquiler 300 euros", ha afirmado. En la Ciudad Condal continúa el ascenso y es, desde hace tiempo, la primera capital de provincia con los precios más altos.

En la vuelta al trabajo y su primera entrevista tras las vacaciones de verano, la alcaldesa ha hablado de los principales problemas sociales de la ciudad y de la especulación inmobiliaria: "La especulación inmobiliaria amenaza todo, es la gran enemiga de Barcelona ahora mismo. Los precios del alquiler son una amenaza para los comercios de barrio y para los habitantes de Barcelona", ha declarado Colau, que considera prioritario un cambio en la regulación de los alquileres mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos urbanos.

En Barcelona, el precio del alquiler continúa disparándose y engordando la burbuja. La propia alcaldesa ha confesado que ella misma ha sufrido una subida de la renta: "Yo también soy una afectada, me acaban de subir el alquiler 300 euros", ha remachado. "Hay que cambiar la regulación. Pero necesitamos la implicación de la Generalitat y del Estado español. Por cada 100 euros nuestros, la Generalitat pone 24 y el Estado, 10. Estamos batallando por el cambio de regulación de alquileres" ha asegurado. "Hay pisos vacíos por culpa de sus propietarios, especialmente entidades financieras y fondos de inversión. Tenemos que luchar contra la impunidad judicial y necesitamos que nos ayuden las autoridades competentes. Ya hemos hablado con el presidente Sánchez", añadió.

Colau ya advirtió hace tiempo de la inestabilidad provocada por el aumento de entre el 20 y el 30% de los arrendamientos a inquilinos y habló de una nueva burbuja especulativa con el auge de los precios del alquiler. Pese a las medidas adoptadas desde el consistorio para hacer frente al alquiler turístico ilegal, el precio de los alquileres no solo no se ha mantenido o bajado, sino que en Barcelona, en los últimos tres años los precios han aumentado un 27%, con algunas zonas de barrios como Poblenou, l'Eixample o les Corts escalando por encima de los 1.000 euros al mes de media. Esto ha provocado que los inquilinos aguarden la finalización de sus contratos con auténtico temor, ya que en muchos casos, los caseros les plantean subidas que no pueden asumir.