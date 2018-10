Bolsonaro trata de rechazar las acusaciones de homofobia grabándose junto a un maquillador homosexual

Que Jair Bolsonaro mostró en el pasado que era abiertamente homófobo es algo indiscutible. Pero el candidato de la ultraderecha a la presidencia de Brasil quiere que no le vean de esta manera de cara a la segunda vuelta de las elecciones del 28 de octubre. Algo que ha intentado por medio de un vídeo que ha grabado junto a un maquillador homosexual.

Bolsonaro publicó este domingo una grabación en la que aparece junto a Lili Ferraz, un famoso maquillador brasileño que tiene miles de seguidores en redes como Instagram. Durante su alocución, se declara votante del exmilitar, del que dice que "piensa igual que yo".

Maquiador Lili Ferraz visita e vota Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/LVnFrgpQKz — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 14 de octubre de 2018

Ferraz también se muestra muy cariñoso y cercano con Bolsonaro, que en alguna ocasión llega a torcer el gesto durante el minuto y medio que dura el vídeo. El maquillador también le pide al aspirante a presidente que mande un saludo a su familia y a sus amigos homosexuales "que no tiene miedo y que te adoran también", dice.

El candidato presidencial interviene haciendo un alegato por que todos en Brasil "somos seres humanos, brasileños, patriotas y cumplidores". Sobre el colectivo LGTBI, añade que "la opción de cada uno interesa a cada uno, el Estado no tiene que intervenir ahí".

Este gesto de Bolsonaro de dejarse ver con alguien homosexual entra dentro de una campaña para limpiar su imagen tras conocerse sus palabras homófobas, racistas y machistas de años atrás. En concreto, sobre los gays dijo que prefería tener un "hijo muerto" a que fuese homosexual. También llegó a decir que "a los homosexuales no se les quiere, se les aguanta".

Sobre su homofobia, Bolsonaro respondió a Ellen Page hace dos años en una entrevista que este fin de semana se ha hecho viral. La actriz, que es lesbiana, le preguntó por esas palabras contra los gays: "Yo soy gay, ¿usted cree que deberían haberme pegado cuando era niña para que no fuera gay?".

"No voy a mirarla y pensar: 'Creo que es gay'. Eso a mí no me interesa. Usted es guapa. Si fuera un cadete de la academia militar y la viera en la calle, le silbaría. Usted es guapa", fue la respuesta del político brasileño.