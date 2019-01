Begoña Villacís dice que borró su foto de Instagram con Pepu Hernández porque "no era muy nítida"

La fotografía de Begoña Villacís y Pepu Hernández que la primera borró de su Instagram tras conocerse que el exseleccionador de baloncesto aspiraría ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid tiene un nuevo episodio. El motivo de que la borrase, según Villacís, no es que Hernández sea su adversario político: según ella, la razón es que "era malísima y no era muy nítida". Pero asegura que, cuando le vuelva a ver, "me saco otra".

Las explicaciones de Villacís han llegado un día después de que se descubriese que había borrado el selfie que se hizo con Pepu Hernández el pasado 10 de diciembre, durante un acto en el Ayuntamiento. Entonces, la líder de Ciudadanos en la ciudad hablaba del precandidato del PSOE como un "ídolo" y se declaraba su "fan". Algo que según ella no ha cambiado. Aunque haya borrado la foto.

"Son cosas que no tienen que ver, yo generalmente como política nunca suelo hacer valoraciones personales negativas prácticamente de nadie ni si quiera de mis oponentes", ha señalado Villacís y recoge Europa Press. Además, ha bromeado con que no sabía que tenía "a tanta gente pendiente" de su cuenta de Instagram.

Entre otras cosas, Villacís escribió junto a la foto que "conocer a Pepu es confirmar mi intuición. Es, definitivamente, no sólo una (sic) gran entrenador, sino un gran tipo y una persona maravillosa".