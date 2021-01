Vox defiende el Nobel de la Paz para Trump tras el asalto al Capitolio: "No se ha producido ningún hecho que merme la concesión"

Vox quiere que Donald Trump sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Lo quería en septiembre, cuando el europarlamentario Jorge Buxadé registró una petición a tal efecto en el Parlamento Europeo, y lo sigue queriendo ahora, cuatro meses y un asalto al Capitolio de los Estados Unidos después.

La portavoz del grupo de extrema derecha en el Congreso, Macarena Olona, ha considerado este miércoles durante una entrevista en el programa 'La Hora de La 1' que "los motivos que llevaron a solicitar la concesión de tan extraordinario mérito siguen vigentes y que no se ha producido ningún hecho posterior que merme la concesión de ese reconocimiento".

📺 @Macarena_Olona en @LaHoraTVE sobre el Nobel de la Paz para Trump:



"Desde 1980, es el primer presidente de los EEUU que no ha llevado a los estadounidenses a una guerra. Los motivos que llevaron a promocionarle como merecedor de este premio siguen vigentes".



Olona no obvia el asalto al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero. "Nosotros no hacemos responsable a Donald Trump de lo ocurrido, porque la manipulación desde todos los medios de comunicación respecto del discurso que ha venido manteniendo el señor Trump ha sido evidente. Cuando escuchamos al señor Trump hacer un llamamiento a la ciudadanía, en todo momento se habla de una movilización pacífica", justifica.

Un llamamiento a una movilización pacífica, según Olona, en el que Trump empleó frases como "lucharemos como demonios y, si no lo hacemos, no vais a tener un país nunca más" y en el que arengó a sus seguidores a "bajar hasta el Capitolio", justo antes de que bajaran, y lo asaltaran, asegurándoles que él estaría con ellos. Una promesa que incumplió. Unos días antes, el presidente saliente ya había empleado términos similares: "No van a tomar esta Casa Blanca. Vamos a luchar hasta el final", dijo en lunes 4 de enero en un mitin en Georgia.

La portavoz de Vox afirma también que posteriormente "no hay una sola palabra pronunciada por Donald Trump que lo justificara". "Lo ha condenado enérgicamente", ha afirmado Olona. Mientras se producía el asalto, Trump llegó a escribir en Twitter que "esto es lo que pasa cuando se le arrebata una victoria electoral de manera tan brutal a grandes patriotas que han sido injustamente tratados con amor". Un mensaje en el que parece evidente que justifica el asalto al Capitolio, pese a que pide a sus seguidores que vayan a casa "con amor y paz".

Olona aporta otro argumento a favor de la concesión a Trump del Nobel de la Paz: "Desde 1980, por poner un ejemplo, es el primer presidente de Estados Unidos que no ha llevado a los estadounidenses a una guerra". Un argumento que cojea si tenemos en cuenta, por ejemplo, que durante las Administraciones de Clinton y Obama el Congreso no autorizó nuevas guerras, sino que continuaron con las que ya estaban en marcha. O que Trump igualó en 16 meses el número de ataques con drones en Yemen ordenados por Obama en ocho años.