Decenas de sanitarios se ofrecen de forma altruista a atender consultas online durante el confinamiento: "He respondido cientos en tres días"

"¡Hola! Soy matrona, si alguna mujer (embarazada o no) tiene dudas que consultar y no puede acudir a su centro de salud puede consultarme por privado. Se agradece difusión". Con este mensaje en Twitter, que ha acumulado más de 40.000 retuits, Carmen de la Fuente Cardillo inició el pasado 13 de marzo una cadena a la que no han parado de sumarse profesionales. El confinamiento en las casas para intentar mitigar la expansión del coronavirus y la saturación de la sanidad han conducido a decenas de sanitarios de todos los ámbitos a ofrecerse a resolver dudas no urgentes ni graves de forma online y voluntaria.

La idea se ha reproducido y ha acabado creando una amplia red informal de médicas, enfermeros, matronas o psicólogos al otro lado de la pantalla. "He recibido cientos de consultas estos días, calculo que más de 700...Creo que en momentos como este, que son duros, en los que todos estamos preocupados y tenemos miedo, es más importante que nunca que nos ayudemos entre nosotros", explica Carmen, que trabaja en Atención Primaria en Santander. Solo en cuatro días a ella se le han unido otras treinta matronas dispuestas a ayudar.

El objetivo no es sustituir una asistencia o un diagnóstico médicos, sino aliviar la carga de incertidumbre, dar consejos especializados y evitar la saturación de Urgencias con cuestiones que no lo requieren. El estado de alarma, y con él la reclusión en los hogares, impacta en lo emocional, que puede verse alterado con más facilidad si asoma cualquier incidente o duda sanitaria. "El no poder salir de casa creo que puede derivar en pensar más y darle más vueltas a las cosas, con lo que aumenta el temor", añade Carmen. Lo saben bien Mireia y Álvaro, residentes de Enfermería y Medicina el Departamento de Salud La Fe de Valencia, y a los que una consulta en Twitter sobre el incremento de la ansiedad y la cuarentena les impulsó a ofrecerse para resolver este tipo de cuestiones.

Las consultas que llegan a las profesionales son variadas, pero para cada una hay dos o tres que ocupan los primeros puestos del ranking. Para Carmen, son las dudas sobre el embarazo y el coronavirus -los primeros estudios descartan que las madres lo transmitan- mientras que el 70% de las personas que contactan a Mireia y Álvaro piden recomendaciones "'para no perder la cabeza', como lo llaman ellas'. Se sienten angustiadas, impotentes y agobiadas y nosotros intentamos ayudarles". Sobre todo, ofrecen consejo y asesoramiento sobre rutinas saludables en casa o técnicas de relajación y, en los casos específicos de enfermedad mental, "lo que hacemos es transmitir apoyo y fortalecer la adherencia terapéutica". En ningún caso, avisan, cambian, suben o bajan ningún tipo de medicación.

"Alguien al otro lado"

Todos los sanitarios que se están uniendo a esta red solidaria y espontánea -ya hay incluso listas de Twitter que los agrupan por especialidad- lo hacen de forma altruista en su tiempo libre y sabiendo que están a disposición de las consejerías de Sanidad de sus comunidades autónomas en caso de que les necesiten para atender la pandemia. Muchos, además, trabajan en hospitales o centros de salud, sobrecargados por la atención al COVID-19. Por eso, aunque evitar el colapso de la sanidad es una de sus intenciones, llaman a la cautela y a la profesionalidad: "Lo que hacemos es solucionar cosas puntuales, pero hay que saber derivar a Urgencias o al médico" dice Eider Oñate, pediatra y responsable de infectología pediátrica del Hospital Donostia de San Sebastian.

Desde el pasado sábado su canal de mensajes privados de Twitter está abierto para que cualquier progenitor pueda hacerle una consulta. Una vez más, lo que más recibe son dudas, por ejemplo, sobre las fechas de vacunación de los menores, aunque también en algún que otro caso ha acabado recomendando acudir a Urgencias. "Hay madres y padres que están muy agobiados en casa y a los que, de repente, les surge algo con su niño o niña y no pueden ir al centro de salud. Yo creo que solo con saber que hay alguien al otro lado al que le pueden preguntar de forma sencilla, tranquiliza", apunta la sanitaria. Desde el sábado, lleva más de 600 consultas respondidas, pero esta semana empezará a hacer guardias en el hospital y se verá obligada a bajar el ritmo, avisa.

Con el mismo espíritu puso Alberto Jiménez, oftlamólogo en el Hospital de Getafe (Madrid) un tuit el pasado sábado. La estructura era parecida a la del mensaje de Carmen, pero él se ofrece a responder consultas oculares que no sean graves. Han pasado cuatro días y el mensaje lleva más de 50.000 retuits. Además, se han unido otros 15 oftalmólogos. "Somos muy prudentes porque no tenemos al paciente delante, pero los oftalmólogos que hacemos guardias estamos muy acostumbrados a ver patología banal. La mayoría de lo que nos llega es conjuntivitis, orzuelos o sequedad, que puede solucionarse con toallitas o lágrimas", cuenta.

El sanitario destaca "la buena acogida" que ha tenido su propuesta, a la que dedica unas cuantas horas al día cuando vuelve del hospital. "Todos estamos muy angustiados y mucha gente está sola, lejos de sus familias o de sus amigos. A muchos, si le pasa algo, no tienen a nadie cerca, así que en muchas ocasiones somos su contacto con la realidad", prosigue. La red no para de crecer. Incluso algunas especialidades, como la de Alberto, se han agrupado en cuentas creadas específicamente para ello que centralizan las consultas: los oftalmólogos atienden en @OftSolidaria y los dermatólogos, por poner otro ejemplo, en @dermasolidaria.

La interdependencia: clave en la crisis sanitaria

El de la psicología es uno de los ámbitos más propicios para el surgimiento de estas iniciativas. Son múltiples las guías que circulan con consejos para sobrellevar la cuarentena. "Muchas psicólogas que tengo a mi alrededor lo estamos haciendo. El sufrimiento psicológico es invisible, pero me estoy encontrando de todo: desde personas que piensan que nadie les quiere y esto se agrava con el encierro a otras que no son capaces de sobrellevar que su madre o padre ancianos están lejos y no les pueden cuidar. También muchas crisis de ansiedad con pensamientos catastrofistas", resume Aurora Gómez Delgado.

Coordinadora del proyecto Corio Psicología, esta psicóloga lleva unos cuantos días ofreciendo terapia online gratuita para personas sin recursos que estén aisladas. La modalidad es diferente a la de las consultas en redes sociales. Aurora, que ya no tiene prácticamente ningún hueco esta semana, hace sesiones completas telemáticas en forma de "terapia de intervención puntual" para "situaciones de emergencia y de crisis". La experta incide en la importancia de cuidar la salud mental en este tipo de contextos, por lo que ha puesto a disposición de quién lo requiera un correo electrónico para solicitar la atención psicológica.

En su caso, hace especial énfasis en las consecuencias emocionales que puede tener la crisis para aquellas personas que no tienen recursos y por eso ha enfocado su ofrecimiento en ellas. "La cuarentena es dura, pero no es lo mismo pasarla en un chalet de la sierra con piscina que en un piso compartido con otros cuatro de 50 metros cuadrados", ejemplifica. Por eso, pone énfasis en la necesidad de activar las redes de apoyo y solidaridad entre amigos, vecinos, familiares. Pero también entre desconocidos: "Sobrevivir en estos contextos pasa por acordarse de que somos interdependientes. La sociedad está demostrando que nadie es más importante que nadie y que nos necesitamos unos a otros".