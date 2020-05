El Gobierno permitirá que grupos de hasta 10 personas se reúnan en domicilios en la fase 1 de la desescalada

El Gobierno permitirá reunirse a grupos de hasta 10 personas en casas particulares, terrazas o al aire libre a los ciudadanos de las provincias que entren en la fase 1 de desescalada. Las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa y la balear Formentera entrarán el día 4 de mayo, y el resto de provincias que estén listas lo harán el día 11. Esta medida estará reflejada en el Boletín Oficial del Estado de este domingo, para entrar en vigor el lunes en los territorios correspondientes.

En un principio, el presidente Pedro Sánchez dijo que las reuniones de grupos reducidos tendrían que ser en las terrazas de bares que abrieran, pero finalmente fuentes de La Moncloa han confirmado que podrán ser en domicilios hasta ese número y manteniendo las debidas distancias físicas de seguridad y medidas de higiene. No tendrán que ser convivientes, sino que pueden ser familiares, vecinos, o amigos, aunque quedan excluidas las personas que pertenezcan a grupos vulnerables y personas contagiadas o en cuarentena. Además de eso, las mismas fuentes han aclarado otros aspectos de la fase 1. En los establecimientos se eliminará el requisito de cita previa, aunque se mantendrá el horario de atención preferente para mayores de 65 años.

Este sábado, Sánchez ha avanzado algunas medidas de la desescalada. Las mascarillas serán obligatorias en el transporte público. El presidente ha dado por hecho que el estado de alarma se mantendrá hasta que se inicie la "nueva normalidad" dado que es el instrumento jurídico para poder mantener las restricciones de movilidad, a pesar de que comunidades y grupos políticos cada vez se muestran más lejos de esa decisión dado que reclaman que sean los gobiernos regionales los que piloten la desescalada. "Sabemos que el estado de alarma ha funcionado", ha afirmado.

Terrazas al 50%

Las terrazas podrán, finalmente, abrir al 50% de su capacidad en la fase 1 de la desescalada. El Gobierno ampliará el aforo permitido: del 30% que anunció el pasado martes al 50%, según las mismas fuentes de Moncloa. Deberá mantenerse la distancia de dos metros de seguridad.

Además, el único sector de la construcción que no había vuelto al trabajo podrá hacerlo a partir de este lunes, día 4 de mayo. A partir de entonces se permitirá hacer reformas en locales y viviendas, siempre que estos no estén habitados y que no requieran contacto con los vecinos del edificio. Durante los trabajos de reforma, los trabajadores no podrán usar las zonas comunes y deberán cumplirse las normas de precaución y seguridad habituales.