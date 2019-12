Greta Thunberg: "Los políticos intentan silenciarnos de forma desesperada, pero vamos a seguir avanzando"

Greta Thunberg ya está en España. La activista medioambiental ha dado una rueda de prensa en La Casa Encendida previa a unirse a la Marcha por el Clima, que convocan este viernes en Madrid entre otras organizaciones Juventud Por el Clima- Fridays for Future (FFF), la delegación en nuestro país del movimiento de jóvenes por el clima que ella inició. "No tenéis que escucharme a mí antes que a otros; es importante que haya más activistas climáticos", ha dicho la adolescente al comienzo de la rueda, que ha convocado a decenas de periodistas españoles e internacionales. "Soy una pequeña parte de un movimiento mucho más grande".

Ante la pregunta de eldiario.es sobre las críticas que ha recibido por parte de los políticos, de Donald Trump a algunos españoles, Thunberg ha desplegado el discurso que la ha hecho famosa –a ella y a su movimiento–. "Algunas personas quieren que todo siga como hasta ahora, temen al cambio. El cambio es lo que los jóvenes traemos y es lo que están intentando silenciar. Y esto es una prueba de que estamos teniendo un impacto, que los políticos intentan silenciarnos de forma desesperada. Tienen que dejar de ser tan avariciosos, es importante que entiendan que la vida es más importante que el dinero". Ha dicho también que ellos no se sienten afectados por esas críticas: "Vamos a seguir avanzando".

Greta Thunberg en la rueda de prensa de Fridays for Future en Madrid, junto a representantes de FFF España y Uganda.

En la rueda de prensa han acompañado a Thunberg los miembros de Juventud por el Clima–Fridays for Future España Shari Crespi, Alejandro Martínez y Tomás Castillo, y de Fridays For Future Uganda Vanessa Nakate. Thunberg, durante todo el acto, no ha dejado de insistir en la idea de que ella era solo una voz más y en que quería escuchar también a sus compañeros, ante la insistencia de la prensa por dirigirse a ella. Nakate ha apelado a los políticos que no han acudido a la Cumbre, como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Ha recordado que la gente "ya está muriendo como resultado de esta crisis. Es cuestión de supervivencia, tenemos que hacerlo ahora. Si no lo hacen por nosotros, que lo hagan por sus propios hijos y nietos". "No queremos que los países declaren solo una emergencia climática. Queremos que actúen", ha clamado Nakate.

Thunberg se ha pronunciado también sobre los objetivos de la COP25. "Espero de corazón que la COP25 lidere y llegue a algo concreto. También que produzca más concienciación en la población general. Los responsables políticos tienen que tomar conciencia de la crisis climática; creo que no se dan cuenta de la magnitud que tiene. Nos tenemos que asegurar que esta iniciativa no se ignore, que no puedan esconderse", ha asegurado.

Sobre la posibilidad de que se avance en los acuerdos, Thunberg cree que "no podemos costearnos más años intermedios", en referencia a que la COP25 no se considera de primer nivel como lo fue la de París de 2015. "No podemos permitirnos ni un día más. La COP25 no es algo que podamos ignorar. Cualquier oportunidad que tengamos para mejorar la situación debemos aprovecharla". Desconocemos "el desafío al que nos enfrentamos", ha asegurado. "No sabemos lo que va a ocurrir. Tenemos que intentar hacer todo lo que podamos para evitar consecuencias peores".

Decenas de jóvenes se concentraron a las puertas de La Casa Encendida, donde Greta Thunberg ofreció la rueda de prensa. Jose Verdugo

¿Cómo va a continuar el movimiento de Fridays For Future para exigir medidas? "Hemos hecho huelgas por más de un año y no ha pasado nada. No es una solución sostenible que los niños dejen de ir a clase. No se puede continuar así, no podemos esperar más. Nos encantaría ver algo de acción, porque la gente sufre y muere por esta crisis climática", ha defendido la adolescente.

Sobre sus logros personales y los de FFF, Greta Thunberg ha sido cauta: "Hemos creado concienciación y debate, pero eso no es suficiente. Las emisiones de dióxido de carbono no se están reduciendo sino que están incrementando. Las acciones reales no han tenido lugar. Hemos logrado muchas cosas pero si lo miras desde otro punto de vista, no hemos logrado nada". "Necesitamos que toda la sociedad venga a la huelga con nosotros para empujar a los gobiernos a que tomen medidas", ha añadido su compañero de FFF España, llamando a la Marcha de inmediatamente después.

La convocatoria ha concluido con una pregunta a los cuatro activistas sobre la situación en Chile, que ha venido de un periodista chileno con un parche en el ojo, símbolo de la represión policial en el país latinoamericano. La española Shara Crespi (FFF) ha querido "mandar apoyo. La justicia climática nunca se va a poder llevar a cabo sin la justicia social".

A la salida de La Casa Encendida esperaban a la activista decenas de jóvenes seguidores que luego irán a la Marcha del Clima. Thunberg, que está a punto de cumplir 17 años, ha llegado a la estación de Chamartín de Madrid alrededor de las ocho y media de la mañana de este viernes, procedente de Lisboa. A la capital portuguesa había llegado en catamarán desde Nueva York. Poco después de bajarse del tren y antes de atender a los medios españoles e internacionales se ha pasado por sorpresa por IFEMA, donde se celebra la COP25. Ahí se ha reunido con algunos voluntarios de la cumbre. Su participación directa en la Cumbre de la ONU no se espera hasta el lunes, en un acto que organiza Unicef.

La Marcha por el Clima es la manifestación alternativa a la COP25 que inaugura oficialmente la Cumbre Social, una serie de eventos y acciones que se desarrollarán en Madrid de manera alternativa a la ONU y más crítica con el discurso oficial. De Atocha a Nuevos Ministerios, la marcha ha sido convocada por representantes de organizaciones latinoamericanas y por la propia Thunberg.