Los estudiantes que plantarán a Felipe VI: "Queremos que los recursos destinados a los premios se dediquen a ayudas sociales" 

El pasado 28 de septiembre Diego Fernández y Juan Martínez todavía no se conocían. Ese día, estos dos estudiantes recibieron una invitación para participar este viernes en una recepción con los reyes en el Hotel Reconquista de Oviedo, enmarcada en los actos de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Estos jóvenes fueron convocados por ser alumnos de la Universidad de Oviedo y tener un expediente académico brillante, Fernández obtuvo el premio fin de grado en Pedagogía y Martínez el de Psicología. Ambos en el curso 2016/2017.

Sus ausencias protagonizarán la tradicional recepción de los reyes a estudiantes de la Universidad de Oviedo distinguidos con el premio de fin de grado. Estos dos alumnos anunciaron su decisión en un comunicado que difundieron con el título: "las y los estudiantes de la Universidad de Oviedo no le debemos nada a la monarquía".

Fernández tiene 25 años, tras conseguir la nota más alta de su carrera siguió estudiando en el mismo campus un máster en intervención e investigación socioeducativa. Actualmente está preparando su tesis doctoral sobre educación sexual. En el futuro le gustaría tener una carrera académica y trabajar para que su especialidad se convierta en una asignatura "obligatoria" en las titulaciones universitarias relacionadas con la pedagogía.

"Esta es una fiesta del 1% para el 1%"

"Esta es una fiesta del 1% para el 1%", apunta este joven sobre los Premios Princesa de Asturias. Reconoce que han tratado de reconvertir esta invitación en una "oportunidad para ser un altavoz de los movimientos sociales" que se van a manifestar este viernes contra estos galardones y la "oligarquía" que se va a congregar en este evento.

"Las oligarquías, la monarquía y el patronato de la Fundación Princesa de Asturias creen que nuestros sueños y nuestras metas consisten en entrar al Hotel Reconquista, al teatro Campoamor y a convertirnos en uno de ellos. Meternos en sus trajes, en sus zapatos, en sus corbatas y en sus maletines. Nuestro sueño y nuestro objetivo es sacarlos de allí y recuperar los espacios públicos para que realmente sean del pueblo y no de los que lo está destruyendo", reseña este joven.

Asismimo, añade que: "Lo último que quiero en esta vida es llegar a convertirme en ese tipo de gente. Quiero salir de ahí, sacarles por la puerta grande y que esos sitios sirvan para las fiestas populares, no para fiestas privadas, ni para los ricos".

Juan Martínez Hernández, premio fin de grado en Psicología de la Universidad de Oviedo Foto cedida

Martínez tiene 23 años y sigue estudiando, actualmente se encuentra en la Universidad de Granada. Cuenta que conoció a Fernández tras recibir la invitación, les pusieron en contacto miembros de la asamblea de estudiantes de Psicología y Logopedia. A su familia le hizo ilusión esta invitación porque estaba vinculada a su brillante expediente académico. Tras tomar la decisión, sus padres solo le han pedido que "que tenga cuidado y que sea prudente" para evitar que sus declaraciones tengan repercursiones en el futuro.

En 2016, el estudiante Álvaro Villegas, premio fin de carrera por sus estudios en Psicología, también se negó a acudir a la audiencia con los reyes. En su rechazo de la invitación, este joven pidió a la Presidenta de la Fundación, Teresa Sanjurjo, que transmitiera "a los reyes, demás invitados y patronos" que, si quieren felicitarle, "dejen de robar, recortar los servicios públicos y negar un futuro a la juventud".

Denunciar el machismo en las aulas

"Desde que vi a mi compañero Álvaro Villegas rechazarlo estaba gestando la idea", incide este joven. Comparte las reivindicaciones de su compañero, pero también quiere utilizar esta protesta "para significar el caso de machismo en las aulas". "Mis compañeras lo han vivido en primera persona, en mi facultad les ha tocado en primera persona", apunta sobre el caso de uno de sus profesores que ha sido suspendido durante seis meses de empleo y sueldo por la Universidad de Oviedo por una "infracción grave y continuada de falta de consideración" con las alumnas.

"Si volvéis a repetir, os violo", "si fuera necesario os tendríais que sacar una teta" o "podíais venir a clase como salís los sábados" son algunos de los comentarios que las compañeras de Martínez tuvieron que aguantar. "Han vivido la carrera con frustración. No solo está el obstáculo profesional, también el extra por razones de género. Se han sentido atacadas e invisibilizadas", añade.

Fernández también reivindica la desigualdad de oportunidades por motivos socioeconómicos que han sufrido algunos de sus compañeros de clase. "He tenido la suerte de dedicarme al 100% a la universidad, a formarme, a estudiar, a dedicar todo el tiempo a la carrera. Pero hay otros compañeros y compañeras que estando igual de capacitados que yo, o incluso más, han tenido que estar trabajando a tiempo completo o parcial, han tenido que cuidar a algún familiar con algún grado de dependencia, han tenido que salir de la universidad por motivos económicos", incide este joven.

"No es un ataque contra los premiados"

Estos dos invitados quieren dejar claro que esta protesta "no es un ataque contra los premiados". "Muchos de ellos son referentes para nosotros y nosotras", recalcan. Con esta actuación pretenden arremeter contra la monarquía porque "es una institución que nada tiene que ver con la educación pública". No solo apuntan a la familia real, también a la Fundación que organiza la entrega de galardones porque "está llena de empresas como El Corte Inglés, Villar Mir, Coca Cola o un montonazo de entidades privadas que lo único que hacen es conseguir que aumenten las desigualdades en Asturias".

"Queremos reivindicar que los recursos públicos que se destinan a estos premios, con todo el despliegue de recursos que se invierte para que la Policía ocupe una ciudad, se destinen a ayudas sociales, se invierta en educación y en sanidad", finaliza Fernández. Aunque ellos no planean acudir porque su agenda académica no se lo permite, reseñan que apoyan la manifestación que se celebrará el viernes en frente de la gala "para decirle a quienes intentan conservar sus privilegios a costa de la mayoría social, que Asturies no rinde pleitesía a Fartones ni a Borbones".