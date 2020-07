Joseph de Maistre, cumbre de la incorrección política

Sevilla, 15 jul (EFE).- Joseph de Maistre elogió la Inquisición española, rechazó la Ilustración y la Revolución Francesa, alabó al verdugo, aceptó la guerra y el filósofo E.M. Cioran le dedicó su "Ensayo sobre el pensamiento reaccionario" e hizo una antología de sus textos que ahora se publica por primera vez en España, como una cumbre de la incorrección política.

"El mayor enemigo de Europa y otros textos escogidos" se titula esta antología que Cioran preparó sobre el que se considera el máximo representante del pensamiento conservador europeo y cuyas ideas influyeron en pensadores tan dispares como Baudelaire, Tolstoi, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Isaiah Berlin, Rolan Barthes y George Steiner.

Traducido por Yolanda Morató, este libro es considerado por la editorial sevillana El Paseo como "un compendio de aquellas ideas que se opusieron al idealismo ilustrado, a los principios burgueses de la revolución y a los efectos de una modernización capitalista descabezada", además de ser una obra que combatió lo moderno con una prosa moderna.

Ese compendio de ideas pertenecen a un pensador que escribió que "lo que distingue a la Revolución Francesa y lo que la convierte en un acontecimiento único en la historia es que es radicalmente mala (...): alberga el mayor grado de corrupción conocida, es la pura impureza".

Para Maistre (1753-1821), "el mayor enemigo de Europa" era el protestantismo, al que consideraba que había que combatir "por todos los medios que no constituyan un crimen" y al que describía como "la úlcera funesta que se incorpora a todas las soberanías y las corroe sin descanso", al que creía "hijo del orgullo y padre de la anarquía" y al que denominó como "la sedición universal".

En la presentación de esta selección de textos, Cioran sentenció que a De Maistre "le corresponde un lugar destacado entre los pensadores que, como Nietzsche y san Pablo, albergaban el estilo y el ingenio de la provocación".

Para Ciorán, De Maistre sostuvo "raras complicidades con el sentido común", se distinguió por una "espléndida y maravillosa impertinencia", careció de imparcialidad, mesura y "a veces, de decencia", por lo que aconsejó a quien no conociera la práctica del exceso que la aprendiera "en la escuela de De Maistre".

El propio Joseph de Maistre escribió que "no hay gran personalidad que no tienda a alguna exageración" como si, según acotación de Cioran, estuviera pensando en él mismo.

Por ejemplo, en su libro "Del Papa", que Ciorán describe como "una caterva de elogios, una avalancha de argumentos ditirámbicos", terminó por inquietar al sumo pontífice, quien "vislumbró el peligro de semejante apología".

Los editores de esta antología afirman que De Maistre no es sólo "un autor de ideas singulares" sino también "un escritor que sabe expresarlas como pocos y que si algunas sus ideas "no han sobrevivido en nuestro tiempo, sí lo ha hecho el modo de verbalizarlas, con un estilo encendido, vibrante y vehemente".

Al hilo de esa idea, escribe Ciorán sobre De Maestre: "Su pensamiento, sin duda alguna está vivo, pero únicamente en la medida en que repele o desconcierta: cuanto más lo visitamos más pensamos en las delicias del escepticismo o en la urgencia de una defensa de la herejía".

No obstante, la concepción del cristianismo de Joseph de Maistre no parece exenta de humanismo: "Sin el cristianismo el hombre no sabe lo que es, porque se halla aislado en el universo y no puede compararse con nada; el primer favor que le hace la religión es enseñarle lo que vale".

Las sesenta primeras páginas de esta edición están ocupadas por las que Cioran publicó por primera vez en 1957 como "Prefacio" a su antología de textos de Joseph de Maistre y que, veinte años más tarde publicó como su célebre "Ensayo sobre el pensamiento reaccionario".

Alfredo Valenzuela