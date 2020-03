El número de fallecidos con coronavirus en España asciende a 288, 132 más que ayer

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el número de casos confirmados de coronavirus en España. Son 7.753, 2.000 más que ayer, cuando eran 5.753. Hay 288 fallecidos –ayer, 156–, y las mismas altas que ayer, 517. 382 personas están en la UCI. En Madrid se concentran 3544 de los casos confirmados, según el informe de las 13:00 horas del 15 de marzo. El sábado a la misma hora, en Madrid había, según el Ministerio, 2940 positivos. En Madrid se han producido 213 de los 288 fallecimientos.

El protocolo de notificación de casos de Sanidad ha cambiado y en zonas de riesgo ya no se hacen pruebas a personas leves que pueden pasar la enfermedad en domicilio, así que Sanidad solo contea a los que son positivos confirmados en laboratorio. La Comunidad de Madrid sí distingue entre los confirmados y los posibles que no se han hecho la prueba, y estos últimos eran ayer 3.600. La Comunidad de Madrid todavía no ha facilitado sus propias cifras del domingo.

Desde Sanidad ya se advirtió de que, debido a los plazos de incubación y los retrasos en la notificación de casos, los efectos de las medidas restrictivas que se están aplicando en España tardarían en notarse hasta 10 días. Es decir, los casos que se confirman hoy corresponden a personas que se contagiaron, de media, hace unos 5 días. Aunque hay que recordar el periodo de incubación, durante el que se pueden desarrollar los primeros síntomas desde el momento del contagio, dura 14.

El viernes, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ya avanzó que esperaban una avalancha de positivos para este fin de semana. Ruiz Escudero explicó que el próximo mes es "fundamental", y por ello prevé que las medidas restrictivas en las que se pide a los ciudadanos que limiten al máximo sus movimientos van a durar ese periodo de 30 días. El consejero espera que el contagio de la enfermedad empiece a remitir a partir del 15 abril, fecha en la que cree que se puede empezar a invertir la curva de positivos. Esto supone que quedan por delante aún esas cuatro semanas de acciones drásticas. "Esperamos podernos adelantar", manifestó el viernes Ruiz Escudero.

El Estado de Alarma que aplica medidas muy restrictivas en todo el territorio español comenzó ayer a medianoche, vía Real Decreto. Mientras la situación dure, solo se puede salir del domicilio habitual para la adquirir productos de primera necesidad en supermercados y farmacias, acudir a centros sanitarios, desplazarse al lugar de trabajo cuando no sea posible teletrabajar, asistir a personas dependientes, ir al banco o por "causa de fuerza mayor". Con estas medidas, aplicadas durante 15 días pero sujetas a que se extiendan en el tiempo, el Gobierno busca frenar la curva de contagios. Puedes consultarlas todas aquí.

La última cifra en todo el mundo es superior a los 152.000 casos. España es el quinto país del mundo con más positivos en Covid-19, y el segundo de Europa. Solo está por delante en el continente Italia, que ya registra en el último balance más de 21.000.