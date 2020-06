Sanidad Exterior no contará con refuerzos de personal para el control en aeropuertos hasta diez días después de la reapertura de fronteras

El apoyo de personal de Aena a Sanidad Exterior en los aeropuertos no llegará con la primera apertura de fronteras, adelantada por el Gobierno finalmente al 21 de junio para los países del espacio Schengen. Se esperará al 1 de julio, que es cuando se abre el territorio a terceros países. Así lo ha confirmado Aena, empresa gestora de 46 aeropuertos españoles, a eldiario.es.

Sanidad Exterior es un cuerpo en el que hay personal médico y de enfermería, y que es, y seguirá siendo cuando se abran las fronteras el próximo domingo, el que se encarga de coordinar el control de viajeros. Son entre 100 y 150 efectivos en todo el país, según los sindicatos y organizaciones de trabajadores. En total, en el cuerpo hay 600 trabajadores, pero esa cifra también incluye a farmacéuticos y veterinarios que hacen análisis de mercancías, no de pasajeros. Todos son funcionarios del Estado que dependen de los ministerios de Sanidad y del de Política Territorial.

Estos médicos y enfermeros que deben intentar evitar que se cuelen casos de COVID–19 por las fronteras contarán con un refuerzo de personal de Aena, pero solo a partir del 1 de julio. El gestor de aeropuertos aportará los medios humanos y tecnológicos necesarios tanto para la instalación y uso de cámaras termográficas para el control de la temperatura de los viajeros, como para el "desarrollo tecnológico del PLC" –siglas de Passenger Location Card, el cuestionario digitalizado que deben rellenar los viajeros– y el "apoyo en recursos humanos", mediante un convenio.

A Sanidad Exterior le respaldará, además de Aena, personal de Puertos del Estado, que depende del Ministerio de Transportes. Aena ya ha estado colaborando durante los meses del estado de alarma, cuando solo se permitía entrar en España con permisos especiales por fuerza mayor o trabajo, en "labores de vigilancia y control sanitario". A partir del 1 de julio se incrementará esa colaboración.

Fuentes de Aena explican que la responsabilidad de las medidas sanitarias es del Ministerio de Sanidad, que coordinará el operativo. El departamento de Salvador Illa confirma que se "está trabajando" en ese convenio. También se firmarán protocolos con Adif, para estaciones de tren, y con Puertos del Estado. Aena asegura que el documento se está "ultimando", pero aún no está cerrado a escasos días de la reapertura de fronteras. Para su entrada en vigor antes del fin del estado de alarma, estos protocolos de actuación tendrían que publicarse antes del domingo.

Las cámaras termográficas, que sirven para medir la temperatura de manera más ágil y hacer así un primer cribado de sospechosos sí se están ya instalando "y en algunos aeropuertos están ya en servicio". El ministro Salvador Illa, en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados, en la que ha intervenido este jueves, ha detallado parte del protocolo a seguir con todos aquellos que visiten España, "para que puedan hacerlo de forma segura".

Habrá tres controles "primarios" en aeropuertos, que coordinará el personal de Sanidad Exterior, y una PCR para quien presente síntomas o se identifique como contacto estrecho de una persona diagnosticada.

Incertidumbre entre los trabajadores

Varios trabajadores de Sanidad Exterior afirman a eldiario.es que no saben exactamente qué va a pasar entre el 21 de junio y el 1 de julio. Aena no facilita todavía la relación de vuelos que se esperan a partir del próximo domingo. Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) y sanitaria de una dependencia asociada al aeropuerto de Sevilla, cuenta que sí tienen un listado de los vuelos que operarán a partir del mismo domingo 21 y por los que tendrán que hacer guardias.

Hasta ahora, solo con los viajes por permisos excepcionales, han estado "al límite", cuentan. A partir del domingo el flujo se multiplicará, aunque una parte de su trabajo sí se aliviará: dejarán de tener que hacer los seguimientos de las cuarentenas de los pasajeros que pisen España, porque se levantará esa obligación.

"Desde el día 22 al 1 de julio no se sabe muy bien qué va a pasar. Aena hasta el 1 de julio no va a poder hacerlo, no ha tenido tiempo", dice también Ana Guerra, sanitaria en Tenerife y miembro de la junta directiva de esa asociación, que reúne a unos 55 trabajadores de los entre 100 y 150 que hay en toda España. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, según el portal de transparencia del Ministerio de Política Territorial, asignados por la subdelegación de Gobierno en Madrid, hay 7 plazas de médico y 7 de enfermería, pero no todas están cubiertas –hay dos vacantes en medicina y una en enfermería–.

Desde la Sociedad Española de Salud Pública e Higiene (SEMPSH) expresaban también a eldiario.es muchas dudas sobre cómo se va a realizar el apoyo: "En Aena la gente no está formada en Medicina. Se hace así porque no hay capacidad de conseguir interinos a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias", comenta un portavoz.

Los distintos organismos que controlan los medios de transporte estatal (Aena con aeropuertos, Puertos del Estado o Adif para las estaciones de tren) están elaborando y pendientes de firmar "en breve" esos convenios con el Ministerio de Sanidad. En el caso del transporte marítimo, en los protocolos aún pendientes de aprobar se coordinarán recursos de Sanidad Exterior, autoridades portuarias, Dirección General de la Marina Mercante y navieras, especifican fuentes de Puertos del Estado. El transporte aéreo y el marítimo tienen algunas diferencias que obligan a adaptar esos protocolos a la realidad de cada medio de transporte, explican fuentes del organismo.

Adif, gestor de las estaciones de tren, está identificando las estaciones con más flujo de viajeros, por ejemplo las cabeceras de alta velocidad, y estudiando las medidas complementarias a adoptar respecto a las ya puestas en marcha, como el uso obligatorio de mascarilla y la disposición de gel hidroalcohólico.