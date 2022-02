Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:41 h

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha restado credibilidad a las noticias publicadas por El Confidencial y El Mundo este miércoles, que apuntan a un espionaje desde Génova y el Ayuntamiento de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, pero ha dicho que "merecen una explicación".

"La noticia tiene contenidos tan rocambolescos que merecen una explicación y espero que se dé en las últimas horas", ha dicho el barón del PP en una entrevista en Onda Cero, poco antes de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida compareciera en el Palacio de Cibeles para dar cuenta del asunto.

Feijóo ha recordado que el PP ha desmentido las informaciones en un comunicado y ha considerado que "cuesta creer" algunas cosas publicadas. "Parece sorprendente que alguien contrate a un detective para encontrar una factura que se tiene que colgar en el Portal de Transparencia", ha comentado.

No obstante, cree que el asunto es "tan desagradable" que merece una explicación y ha deseado que se dé de forma inmediata. "Comprendo que el asunto merece una explicación sin duda, no banal sino precisa", ha dicho, para insistir: "Las informaciones no me parecen verosímiles y no me encajan, pero necesitan una explicación clara y precisa".